"Crime de político carece de punição exemplar", comentar leitor

Luiz Durão saindo do Fórum da Serra após audiência, em maio Crédito: Carlos Alberto Silva - 29/05/2019

ABSOLVIÇÃO DE LUIZ DURÃO: O motivo é bem interessante. Se eu matar alguém eu posso ser absolvido se disser que eu não soube interpretar se a pessoa queria ser morta ou não. Nos trechos da sentença também justifica-se que “tá de boa” estuprar pois ele é “fruto de uma cultura machista que ainda trata a mulher como um objeto”. E logo depois a juíza descreve que “a ofendida já tinha desenvoltura, corpo e idade próxima da vida adulta”, olha só, basicamente o comentário machista mais recorrente. Para um Estado que há tempos enfrenta altos números de abuso sexual e feminicídio, esses trechos da sentença não só passam pano, mas sim são uma tropa de faxineiras toda. (Eduardo Lobo)

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CORRUPÇÃO: É difícil combater o crime no Brasil. Alguns dos que fazem as leis estão envolvidos em malfeitos, daí prevalecer a benevolência. O “Pacote Anticrime” de Sérgio Moro no Congresso ficará desfigurado devido à “defensiva”, em causa própria, de alguns dos legisladores. O próximo leilão das áreas de petróleo beneficiará, via Fundo de Participação, Estados, capitais e municípios. Recursos há em profusão, mas são mal administrados. Tanto a Lei de Responsabilidade Fiscal quanto o Pacote Anticrime deveriam ser rigorosos: confisco de bens, banimento da vida pública (política e funcional), sem aposentadoria e, quem sabe, prisão em regime fechado e tempo integral da condenação. Crime de político, servidor da Justiça e funcionário público carece de punição exemplar. Enquanto não houver rigor à corrupção e o desrespeito às leis, continuará crescente o número de transgressões. (Humberto Schuwartz Soares)

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PREVIDÊNCIA: A esquerda não fez a reforma da Previdência nos últimos 20 anos, não ajudou a fazer esta e tenta atrapalhar de todas as formas! Enquanto isso, o país está tentando tirar o pescoço da lama, aos poucos gerando novos empregos, economia engatinhando positivamente, PIB crescendo, bolsa batendo recorde, e estamos há 9 meses sem casos de corrupção! (Marcelo Dassie)

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PREVIDÊNCIA 2: Parabéns ao ministro Guedes, que diziam que iria reestruturar o Brasil. No Chile está havendo protestos devido à desigualdade social, diferença cada vez maior entre ricos e pobres, após promessas de reformas que dariam certo. Que coincidência, não? (Elvis Petim)

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PRISÃO EM 2ª INSTÂNCIA: De novo o STF vai decidir se manterá a prisão em segunda instância ou se condenados só cumprirão pena após o trânsito em julgado da sentença. Uma mudança no atual entendimento poderá livrar da prisão cerca de 5.000 prisioneiros, muitos deles por crime de corrupção. O Brasil torce por uma decisão que não altere a jurisprudência vigente, para que processos penais não mais aportem indefinidamente no Judiciário até a prescrição das penas, um prêmio injusto a incentivar toda espécie de criminosos. (Roberto Pimentel)

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