Projeto de lei em tramitação no Congresso abre caminho para a criação de 300 municípios Crédito: Jake Blucker/ Unsplash

Expressão do oportunismo parlamentar, a indústria da criação de municípios instalada no Congresso costuma aumentar sua produção em circunstância da incapacidade de reação do Executivo, por fragilidade política. Infelizmente, este é o quadro visto neste momento.

O projeto de lei complementar 137/15 que autoriza a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios está previsto para entrar na pauta da Câmara neste mês, com o fim do recesso parlamentar, para ser votado em regime de urgência, em clima de véspera de eleição. A aprovação final dependerá dos votos de 257 deputados.

Não é da cultura brasileira, nem da prática política, a incorporação ou fusão de municípios. A mobilização dos parlamentares visa, de fato, a criação de novas cidades. Possivelmente, mais 300.

A exigência do projeto é que os novos municípios tenham o mínimo de 6 mil habitantes, se forem no Norte ou no Centro-Oeste; 12 mil no Nordeste e no Sul; e 20 mil no Sudeste. No entanto, não há indicativo de que essas dimensões garantem a viabilidade fiscal de municípios.

Hoje, 70% das prefeituras não se sustentam sozinhas. Mais de 80% de suas despesas são pagas com dinheiro de fontes externas à sua arrecadação, como o ICMS dos Estados e o FPM (Fundo de Participação dos Municípios) composto da arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

O surgimento de mais municípios causa transtorno fiscal. Força a redivisão dos bolos do FPM e do ICMS por um número maior de fatias mais finas. Além disso, cria despesas, sem gerar receita, dificultando a gestão do Executivo, prejudicando a oferta de serviços básicos à população.

É o momento de a sociedade reagir e demonstrar que criar cidades em busca de votos pode ter efeito contrário do desejado por candidatos.