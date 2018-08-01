Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Criar cidades em busca de votos pode ter efeito contrário
Opinião da Gazeta

Criar cidades em busca de votos pode ter efeito contrário

Em busca de votos, políticos tentam criar mais municípios em todo o país. Mas isso acarreta gastos e dificulta o equilíbrio fiscal

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 20:40

Públicado em 

01 ago 2018 às 20:40

Colunista

Projeto de lei em tramitação no Congresso abre caminho para a criação de 300 municípios Crédito: Jake Blucker/ Unsplash
Expressão do oportunismo parlamentar, a indústria da criação de municípios instalada no Congresso costuma aumentar sua produção em circunstância da incapacidade de reação do Executivo, por fragilidade política. Infelizmente, este é o quadro visto neste momento.
O projeto de lei complementar 137/15 que autoriza a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios está previsto para entrar na pauta da Câmara neste mês, com o fim do recesso parlamentar, para ser votado em regime de urgência, em clima de véspera de eleição. A aprovação final dependerá dos votos de 257 deputados.
Não é da cultura brasileira, nem da prática política, a incorporação ou fusão de municípios. A mobilização dos parlamentares visa, de fato, a criação de novas cidades. Possivelmente, mais 300.
A exigência do projeto é que os novos municípios tenham o mínimo de 6 mil habitantes, se forem no Norte ou no Centro-Oeste; 12 mil no Nordeste e no Sul; e 20 mil no Sudeste. No entanto, não há indicativo de que essas dimensões garantem a viabilidade fiscal de municípios.
Hoje, 70% das prefeituras não se sustentam sozinhas. Mais de 80% de suas despesas são pagas com dinheiro de fontes externas à sua arrecadação, como o ICMS dos Estados e o FPM (Fundo de Participação dos Municípios) composto da arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
O surgimento de mais municípios causa transtorno fiscal. Força a redivisão dos bolos do FPM e do ICMS por um número maior de fatias mais finas. Além disso, cria despesas, sem gerar receita, dificultando a gestão do Executivo, prejudicando a oferta de serviços básicos à população.
É o momento de a sociedade reagir e demonstrar que criar cidades em busca de votos pode ter efeito contrário do desejado por candidatos.
 

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026
ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia
Editais e Avisos - 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados