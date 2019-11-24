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Criminalidade

Crescente número de presos mostra que ressocialização é quase nula

Altos índices de encarceramento em todo país, aliados às péssimas condições das unidades prisionais, inviabilizam quase por completo a oportunidade de recuperar as pessoas inseridas no sistema prisional

Públicado em 

24 nov 2019 às 13:00

Colunista

Prisão Crédito: Shutterstock
Durante anos e anos se tem sustentado que a prisão tem por finalidade a recuperação daquele que cometeu um crime. Todavia, percebe-se que o encarceramento tem apresentado resultados contrários à sua finalidade de recuperação do infrator. O cárcere como meio de ressocialização demanda debates calorosos na área jurídica, e encontra-se no cerne da discussão a respeito do atual sistema penal brasileiro. O crescente número de presos tem demonstrado, cada vez mais, que o efeito ressocializador da prisão é praticamente nulo.
Isso porque os altos índices de encarceramento em todo país, aliados às péssimas condições das unidades prisionais, inviabilizam, quase por completo, a ressocialização das pessoas inseridas no sistema. No entanto, a sociedade, na maioria das vezes impulsionada por ideias sensacionalistas, pensa que o combate ao crime se faz mediante ações exclusivamente policiais ou pela aplicação da pena de privativa de liberdade.

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Diante deste entendimento equivocado, o combate à violência tem como sustentáculo a construção de presídios, fortalecendo a política criminal do encarceramento. Essa medida acaba sendo a principal fonte de repressão ao crime, mas que se mostra pouco ou nada eficaz, uma vez que não inibe a marginalidade, pelo contrário, serve-lhe de estímulo, notadamente, em razão da precariedade das unidades prisionais.
Mesmo assim, todos os anos um volume elevado de recursos públicos é direcionado para manter um sistema ineficaz, que não traz os benefícios esperados pela sociedade e, muito menos, serve com meio de recuperação. Ao contrário, os índices de reincidência são cada vez mais elevados, em virtude dos efeitos devastadores que o cárcere provoca naqueles que cumprem pena privativa de liberdade.

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Neste contexto, o encarceramento é ainda uma amarga necessidade da sociedade moderna. Contudo, o que se defende não é a sua abolição por completo, mas a sua reformulação para abarcar os casos estritamente necessários, valorizando a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. É preciso aperfeiçoar a medida para aplicá-la aos casos que são estritamente necessários e substituí-la, quando houver possibilidade e o caso recomendar. A pena de prisão precisa ser encarada como a última possibilidade e não como a primeira opção para o enfrentamento à criminalidade.
* O autor é defensor público-geral do Estado

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