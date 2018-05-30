CPI dos Maus-Tratos expõe a sociedade do espetáculo

Gustavo Senna*

Na semana passada, as redes sociais e a imprensa local repercutiram os trabalhos da denominada “CPI dos Maus-Tratos”, com destaque para a exposição indevida de pessoas (acusados, suspeitos e vítimas de crimes).

Inevitável não se lembrar do livro de Guy Debord, “A Sociedade do Espetáculo”, de 1967. Nele, Debort observa que o espetáculo tomou tal dimensão que já não se pode separar o que é real do que é espetáculo. Segundo o autor, não se pode mais separar o que é arte, de verdade, e o que é apenas mídia, bem como não se pode mais diferenciar um bom político do que é apenas um produto da mídia, pois a mídia, quando utilizada de forma deturpada, toma conta de nossas vidas nos dizendo quem somos, o que fazer e até em quem votar.

O que fazer para combater tais tendências populistas? Mudanças constitucionais são necessárias. Mas, o melhor antídoto é a educação

Mas, em um Estado que se diz Democrático e de Direito deve ser indagado: qual o papel de uma CPI? A resposta, caro(a) leitor(a), está cristalina na CF/88, que em seu art. 58, § 3º, diz: “As comissões parlamentares de inquérito, (...) serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, (...) para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores”.

Sendo assim, resta claro que uma CPI não pode “atirar” suas baterias investigativas para todos os lados, sem sequer saber o que irá encontrar. Uma CPI da Constituição (e não do indivíduo) visa apurar fato determinado, do que se conclui, por exemplo, que não se apura o que já foi bem apurado. Aliás, essa é a meta do primo irmão da CPI: o inquérito policial. Uma CPI, constitucionalmente falando, deve respeitar os direitos e garantias fundamentais dos investigados e vítimas de crimes, para dessa forma não causar mais dor e sofrimento.

Porém, segundo a doutrina especializada sobre o tema, o que se nota em terrae brasilis não é bem isso, criticando-se o fato de que, em alguns casos, elas são usadas como espetáculo midiático, servindo, em tese, para pura e exclusiva promoção pessoal de alguns políticos narcisos e televisivos, os quais não estariam, por vezes, se importando com a exposição indevida de pessoas, inclusive, o que é lamentável, vítimas.

O que fazer para combater tais tendências populistas? Mudanças constitucionais são necessárias. Mas, o melhor antídoto é a educação, para assim o povo compreender que “no mundo realmente invertido, o verdadeiro é um momento do falso” (Debort), bem como se preparar para o momento certo para mudanças: as Eleições.

*O autor é promotor de Justiça e professor da FDV