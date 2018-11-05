Corrosão, o perigo invisível nas construções e estruturas

Wander Pacheco Vieira*

O Estado do Espírito Santo possui 46.089,390 km² de terra, distribuídos em zonas urbanas e rurais, e pouco mais de 400 km correspondente ao seu litoral. Na Região Metropolitana, estruturas como academias ao ar livre, postes, marquises e estruturas metálicas são acometidas de danos por corrosão, um processo degradante que é mais intenso em regiões litorâneas.

Há quase 10 anos, os gastos associados à corrosão no Brasil estavam por volta dos US$ 10 bilhões, principalmente na indústria petrolífera. As estimativas atuais ainda estão por ser apuradas.

O mais comum dos metais a sofrer da corrosão é o ferro, manifestada na ferrugem. Mas metais e ligas metálicas também são acometidos, como o aço, ou até mesmo materiais não-metálicos como cerâmicas. Existe materiais, porém, que são mais resistentes a esse processo oxidativo, como é o caso dos metais níquel, cromo, titânio, nióbio e outros.

Cotidianamente qualquer cidadão que reside à distância de até 20 km da região litorânea pode ver fortes danos em componentes eletrônicos de TV, computador, móveis em estrutura metálica e outros, causando prejuízos econômicos. Para aumentar a durabilidade dos eletrônicos residenciais face à corrosão, deve-se posicioná-los fora das correntes de ar de janelas que podem ter grandes concentrações de cloretos. Em relação aos móveis metálicos, preferir os de aço inox em relação ao de aço pintado.

Equipamentos industriais devem ter sua pintura retocada em ciclos de tempo, visando uma manutenção preventiva adequada que conferirá uma vida útil prevista conforme as condições de projeto.

Entender um pouco de corrosão é fundamental em diversas áreas para elaborar projetos que eliminem os concentradores de corrosão, minimizando custos de manutenção e maximizando a vida útil do projeto.

Em 2016, foi criado um comitê técnico coordenado pelo Sindifer-ES entre as principais empresas do Estado para compartilhar problemas e soluções voltados para corrosão. Mensalmente o grupo se reúne.

O comitê é responsável pela organização do Seminário de Corrosão que ocorre hoje, no Centro de Convenções de Vitória e contará com feira para expositores, exposição de trabalhos acadêmicos, palestras técnicas além de perspectiva de negócios e ampliação de networking. Este ano a Associação Brasileira de Corrosão (Abraco) tornou-se parceira do evento, fortalecendo-o pela credibilidade da expertise da entidade.

*É mestre em Engenharia Mecânica