Coronavírus: não deixe a quarentena afetar a relação entre vizinhos

Nesta edição do quadro "CBN e a Família", a comentarista Adriana Müller discute um assunto que tem ganhado força em tempos de pandemia: a relação entre vizinhos. Seja entre vizinhos "de muro", ou separados por andares em edifícios e condomínios, o cenário de coronavírus tem "forçado" essa relação mais próxima entre as pessoas. E, no seu caso, como encontra-se essa relação? Adriana convida à discussão.