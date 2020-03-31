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CBN E A FAMÍLIA

Coronavírus: não deixe a quarentena afetar a relação entre vizinhos

A análise é da comentarista Adriana Müller

Publicado em 31 de Março de 2020 às 17:23

Publicado em 

31 mar 2020 às 17:23
Apartamento, vizinhos Crédito: Pixabay
Nesta edição do quadro "CBN e a Família", a comentarista Adriana Müller discute um assunto que tem ganhado força em tempos de pandemia: a relação entre vizinhos. Seja entre vizinhos "de muro", ou separados por andares em edifícios e condomínios, o cenário de coronavírus tem "forçado" essa relação mais próxima entre as pessoas. E, no seu caso, como encontra-se essa relação? Adriana convida à discussão.
Ela explica que o período de quarentena, no qual famílias têm se isolado para evitar o risco de contagio pela doença, tem unidos vizinhos que nem se conheciam. E apesar de afastadas fisicamente, as pessoas têm encontrado alternativas para manter uma proximidade, nem que seja visual. Confira:
CBN E A FAMÍLIA - 31-03-20

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