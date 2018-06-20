Copa do Mundo também é lugar de civilidade

Ricardo Goretti*

Na última terça feira (19), a seleção japonesa conseguiu uma vitória histórica contra os colombianos, em jogo válido para a Copa da Rússia: 2x1 no placar. A conquista em campo repercutiu. Foi a primeira seleção asiática a vencer uma sul-americana em Copas do Mundo.

Mas foi das arquibancadas que veio um dos acontecimentos que mais viralizou na internet nesses dias. Refiro-me à atitude dos torcedores japoneses que recolheram o lixo deixado nas arquibancadas, após o término do confronto. Lixo de outros torcedores, inclusive, vale ressaltar.

Um dos vídeos que circula nas redes sociais foi produzido por um torcedor colombiano. Ele interpela quatro japoneses entretidos com seus sacos de lixo e os parabeniza pela vitória, fazendo homenagens à atitude que classifica como uma “incrível” demonstração de “disciplina e ordem”.

Torcedor colombiano interpela quatro japoneses entretidos com seus sacos de lixo e os parabeniza pela vitória, fazendo homenagens à atitude que classifica como uma “incrível” demonstração de “disciplina e ordem”

Surpreendente? Sim, apesar de nada inédito. Os japoneses repetiram o mesmo gesto na Copa do Brasil. A previsibilidade da ação tem a seguinte explicação: é cultural!

Surpreendente sim, mas para quem? Para o colombiano que filmou, para nós brasileiros ou para os japoneses filmados? Para todos.

Assim explico as motivações da minha hipótese: autonomia e alteridade, virtudes valorizadas na cultura japonesa, são os braços de um tronco que se sustenta e movimenta por força de duas pernas. A perna direita é a responsabilidade pelos próprios atos, que leva o torcedor às lixeiras do estádio. A perna esquerda é a responsabilidade pelo outro, que leva o indivíduo a caminhar para recolher o lixo deixado por terceiros desprovidos de educação e responsabilidade.

O conjunto desses quatro membros confere concretude a essa surpreendente ação. Surpreendente para o colombiano e para nós brasileiros, que não estamos acostumados a ver esse tipo de atitude nos nossos estádios ou em qualquer lugar. Surpreendente também para os japoneses, pelas razões que logo passo a expor. Mas não sem antes falar da cabeça, ou melhor, do rosto dos torcedores asiáticos, registrando o fato que mais me surpreendeu no mencionado vídeo.

A observação que me surpreende é a expressão do estado de naturalidade estampado nas faces dos quatro torcedores interpelados pelo colombiano.

A naturalidade com a qual os japoneses recolhiam o lixo deixado por terceiros é tamanha que o incrédulo torcedor colombiano chega a causar-lhes espanto com sua indiscreta abordagem. Sim, os japoneses também demonstram no vídeo que foram surpreendidos. Os japoneses têm muito a nos ensinar, pois ainda somos tronco sem membros.