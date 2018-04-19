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Paulo Bonates

Conviver com dúvidas é uma indicação de saúde mental

A finalidade do pensar é chegar a uma dúvida. As certezas não são absolutas, são opiniões. As patologias ligadas à mente penam porque precisam das certezas

Publicado em 19 de Abril de 2018 às 15:28

Públicado em 

19 abr 2018 às 15:28
Paulo Bonates

Colunista

Paulo Bonates

O pensador Crédito: Pixabay/DIvulgação
Se todos os pensantes pensassem ao mesmo tempo em busca de uma única conclusão, esta não seria possível, por mais concordante que fossem os argumentos. A finalidade do pensar é chegar a uma dúvida. As certezas não são absolutas, são opiniões. Conviver com dúvidas é uma indicação de saúde mental. As patologias ligadas à mente penam porque precisam das certezas. A desconfiança paranóide destrói a ordem do pensar porque busca o que não há, as certezas, como solução da matemática psíquica.
As tramas legais não podem ter solução, simplesmente buscam a unicidade para definir qualquer coisa e esta não há. Sempre haverá um caminho para procurar a certeza absoluta e isto não permitirá que se ponha um fim em absolutamente nada. Nada é, portanto, conclusivo.
Trabalhar com o razoável, mais por causa da palavra razão, seria estar por perto de uma finalidade infinitamente longe do fim
Se atentarmos apenas para o funcionamento do inconsciente desde seu “descobrimento”, teremos a partir dele o caos, já que não se pode produzir em palavras as múltiplas produções. Só para citar um exemplo: o sonho, evidência maior da existência desta instância, pode transformar-se em infinitas – disse infinitas! – dúvidas, e essas gerarem em rede mais dúvidas.
Trabalhar com o razoável, mais por causa da palavra razão, seria estar por perto de uma finalidade infinitamente longe do fim.
Um código jurídico pretende o impossível, portanto. Será sempre possível um desdobramento para qualquer direção ou sentido que se vislumbre. É o objeto que determina o pensamento, e não o contrário. Por isso, não é factível a alguém produzir leis para os humanos.
Os antigos usavam o maior número de pessoas possível para julgar conclusivamente outras. Lembram-se de Jesus? O supremo Pôncio Pilatos, ao contrário do que ocorre com as especializações que buscam a verdade final na unicidade, entrega o saber jurídico à dúvida entre Cristo e Barrabás.
Estabelecer verdades, eis o impossível. A onipotente ciência das certezas, a Física, em todos os seus enunciados, tem o cuidado de usar o “como se”. Exemplo: “Tudo se passa como se a matéria atraísse a matéria na razão direta das massas e na inversa do quadrado das distâncias”. As ciências humanas são inacessíveis aos matemas.
Os bons advogados são os que sabem disso. E descobriram sem querer, decerto. Não há como ensinar a dúvida, e as certezas não são para confiar.
Pelo menos na sua finitude ou conclusividade.
A injustiça será eterna, portanto.
*O autor é médico psiquiatra, psicanalista e jornalista
 

Paulo Bonates

É médico, psiquiatra, psicanalista, escritor, jornalista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo. E derradeiro torcedor do América do Rio.

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