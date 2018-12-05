Convento faz enquete para população escolher dia de missa à noite

O convento da penha ganhou nova iluminação em LED que gera economia de 50% no consumo de energia. Com a novidade os visitantes ganham mais tempo de visitação Crédito: Divulgação

Os frades do Convento lançaram uma enquete, aberta à população, para saber qual o melhor dia para a celebração de uma missa à noite no Santuário de Nossa Senhora da Penha. Com a nova iluminação de LED inaugurada recentemente, há a possibilidade de realizações de diversas atividades no período noturno.

Para votar, é preciso ter instalado ou baixar o aplicativo do Convento. A enquete vai até o próximo dia 20 de dezembro. A enquete é o segundo ícone, ao lado da nova opção “FESTA DA PENHA”. Cada pessoa consegue votar somente uma vez.

Com informações do site do Convento da Penha

NOVA ILUMINAÇÃO





Nova iluminação do Convento da Penha encantou os capixabas na noite desta quinta-feira (27) Crédito: Fernando Madeira

Espírito Santo, o Convento da Penha, em Vila Velha, ganhou no dia 27 de setembro uma nova iluminação toda em LED, que promete trazer mais economia, modernidade e beleza para o principal patrimônio histórico, cuja a vista é uma das mais espetaculares do Estado. Um dos maiores cartões-postais do, o, em, ganhou no dia 27 de setembro uma nova iluminação toda em LED, que promete trazer mais economia, modernidade e beleza para o principal patrimônio histórico, cuja a vista é uma das mais espetaculares do Estado.

Prefeitura de Vila Velha informou que com a tecnologia LED utilizada no local, possibilitará uma economia de 50% no consumo de energia elétrica. O monumento ficará iluminado diariamente até as 23h, e não durante a noite toda, pelo menos por enquanto, segundo a assessoria de imprensa do Convento da Penha. Mais de 100 novos pontos de luz fazem parte da nova iluminação e, além disto, ainformou que com a tecnologia LED utilizada no local, possibilitará uma economia de 50% no consumo de energia elétrica. O monumento ficará iluminado diariamente até as 23h, e não durante a noite toda, pelo menos por enquanto, segundo a assessoria de imprensa do Convento da Penha.

Nova iluminação do Convento da Penha encantou os capixabas na noite desta quinta-feira (27) Crédito: Fernando Madeira

GASTOS

Para que o monumento recebesse uma nova iluminação, um investimento de R$ 2,4 milhões precisou ser feito. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito de Vila Velha, Max Filho, em 15 de março deste ano.

Além do jogo de luzes, o local também recebeu internet Wi-Fi para os turistas e visitantes que frequentam o local. No projeto, foi contemplado que o monumento estivesse iluminado e que a cada 30 metros de subida, fosse instalado um poste.

BELEZA E SEGURANÇA

Na época da aprovação do documento, o frei Pedro Oliveira Rodrigues, um dos responsáveis pelo Convento, informou que o projeto já era aguardado. Segundo ele, a iluminação cenográfica vai embelezar ainda mais o patrimônio.