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Nova iluminação

Convento faz enquete para população escolher dia de missa à noite

Para votar, é preciso ter instalado ou baixar o aplicativo do Convento

Publicado em 05 de Dezembro de 2018 às 09:50

Publicado em 

05 dez 2018 às 09:50
O convento da penha ganhou nova iluminação em LED que gera economia de 50% no consumo de energia. Com a novidade os visitantes ganham mais tempo de visitação Crédito: Divulgação
Os frades do Convento lançaram uma enquete, aberta à população, para saber qual o melhor dia para a celebração de uma missa à noite no Santuário de Nossa Senhora da Penha. Com a nova iluminação de LED inaugurada recentemente, há a possibilidade de realizações de diversas atividades no período noturno.
Para votar, é preciso ter instalado ou baixar o aplicativo do Convento.  A enquete vai até o próximo dia 20 de dezembro. A enquete é o segundo ícone, ao lado da nova opção “FESTA DA PENHA”. Cada pessoa consegue votar somente uma vez.
Com informações do site do Convento da Penha
NOVA ILUMINAÇÃO
 
Nova iluminação do Convento da Penha encantou os capixabas na noite desta quinta-feira (27) Crédito: Fernando Madeira
Um dos maiores cartões-postais do Espírito Santo, o Convento da Penha, em Vila Velha, ganhou no dia 27 de setembro uma nova iluminação toda em LED, que promete trazer mais economia, modernidade e beleza para o principal patrimônio histórico, cuja a vista é uma das mais espetaculares do Estado.
Mais de 100 novos pontos de luz fazem parte da nova iluminação e, além disto, a Prefeitura de Vila Velha informou que com a tecnologia LED utilizada no local, possibilitará uma economia de 50% no consumo de energia elétrica. O monumento ficará iluminado diariamente até as 23h, e não durante a noite toda, pelo menos por enquanto, segundo a assessoria de imprensa do Convento da Penha.
Nova iluminação do Convento da Penha encantou os capixabas na noite desta quinta-feira (27) Crédito: Fernando Madeira
GASTOS
Para que o monumento recebesse uma nova iluminação, um investimento de R$ 2,4 milhões precisou ser feito. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito de Vila Velha, Max Filho, em 15 de março deste ano.
> Casa dos frades no Convento da Penha tem vista de tirar o fôlego
Além do jogo de luzes, o local também recebeu internet Wi-Fi para os turistas e visitantes que frequentam o local. No projeto, foi contemplado que o monumento estivesse iluminado e que a cada 30 metros de subida, fosse instalado um poste.
BELEZA E SEGURANÇA
Na época da aprovação do documento, o frei Pedro Oliveira Rodrigues, um dos responsáveis pelo Convento, informou que o projeto já era aguardado. Segundo ele, a iluminação cenográfica vai embelezar ainda mais o patrimônio.
Além disso, a assessoria informou que seria necessário fazer um acordo com a Guarda Municipal ou Polícia Militar para que os visitantes se sentissem seguros a frequentar os eventos noturnos que serão idealizados no Santuário.

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