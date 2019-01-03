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Vila Velha

Convento da Penha vai ter missa à noite aos sábados durante as férias

A organização do Santuário ainda está fechando os últimos detalhes, mas a ideia é que as missas aconteçam em quatro sábados, a partir do próximo dia 12 até 2 de fevereiro

Publicado em 03 de Janeiro de 2019 às 09:51

Wanessa Scardua

Wanessa Scardua

Publicado em 

03 jan 2019 às 09:51
O convento da penha ganhou nova iluminação em LED que gera economia de 50% no consumo de energia. Com a novidade os visitantes ganham mais tempo de visitação Crédito: Divulgação
O Convento da Penha vai contar com missas noturnas aos sábados. A definição do dia da semana ocorreu após enquete realizada entre os dias 1º e 20 de dezembro, no aplicativo do Santuário. Foram 411 votos para que as missas à noite sejam aos sábados e 297 votos para sejam às sextas-feiras.
De acordo com o frei Paulo Pereira, guardião do Convento da Penha, ainda não foi batido o martelo sobre a data de início das missas, mas a organização do Convento se esforça para que as missas noturnas aconteçam em quatro sábados, começando no da próxima semana, dia 12 de janeiro, seguindo até o primeiro sábado de fevereiro.
"Ainda vamos definir o horário. É preciso fechar detalhes, já que dependemos de voluntários que trabalham aqui no Convento, além de suporte da Guarda Municipal", explicou o frei, afirmando que esses detalhes serão acertados até a tarde desta sexta-feira (4).
Os romeiros e devotos que participarem das atividades noturnas, poderão ter segurança e melhor visibilidade tanto do monumento do Convento, quanto da estrada de acesso ao Campinho e até mesmo da "Estrada da Penitência".
Diversos eventos já são realizados no Convento a noite, como a noite do pastel, a Missa da Vigília Pascal, a Celebração do Perdão de Assis, o Natal da Paz e do Bem e a Missa da Vigília de Natal, entre outros eventos que já aconteciam anteriormente. Agora, essas atividades podem ser ampliadas.
Convento da Penha vai ter missa à noite aos sábados durante as férias
 

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