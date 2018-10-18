Contra a retirada de nomes das telas dos PAs

Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Graciete de Souza*

Os Pronto Atendimentos (PAs) de Vitória realizaram em 2017 aproximadamente 650 mil atendimentos para mais de 110 mil pessoas que não podem arcar com as altas mensalidades dos planos de saúde particulares e contam somente com o Sistema Único de Saúde (SUS). No dia 25 de junho de 2018, essas pessoas foram beneficiadas com o direito de mais informação proveniente da Lei Municipal 9.171/2017, que está sendo atacada por um projeto de lei aprovado recentemente pela Comissão de Justiça da Câmara Municipal de Vitória.

A Lei de 2017 obriga os PAs a exibirem em tela eletrônica o nome, registro profissional e especialidade dos médicos de plantão. A tela também deve informar o número do registro profissional e especialidade, bem como os nomes dos responsáveis administrativos e dos médicos que respondem pela chefia, além dos dias e horários dos plantões.

Além de atender ao princípio constitucional da publicidade, a Lei 9.171/2017 está de acordo ao que exige a Lei Federal nº 12.527/2011, que regulamenta o acesso à informação contida na Constituição Federal (inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216), cuja premissa é a de garantir que a União, Estados e municípios sejam mais transparentes. De acordo com o parágrafo terceiro da regulamentação, a divulgação de informações de interesse público deve ser realizada independentemente de solicitações, utilizando de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação.

Em contraponto, o Projeto de Lei 141/2018 quer deixar apenas o dado da especialidade do profissional de plantão nas telas. Ou seja, retira direito do cidadão. O Conselho Popular de Vitória é contra acabar com a obrigatoriedade da divulgação da escala dos profissionais plantonistas e dos nomes dos responsáveis administrativo e médico, bem como o de cada profissional que está realizando atendimento, pois essas informações tornam possível o acompanhamento e a fiscalização por parte da população e outros entes fiscalizadores.