Conteúdo em pós-produção

Depois que um prédio foi construído; a foto publicada; a composição finalizada; a receita concluída; o outdoor exibido; a decisão judicial proferida; e tantas outras coisas colocadas em contato com o público para a qual foram endereçadas, o que mais há de acontecer? Quando uma “obra” é dita como finalizada, entende-se que ela poderá ser apreciada e utilizada pelo seu consumidor final, como o leitor de um livro a ler as páginas, o ouvinte a escutar uma música, e o morador a entrar num prédio.

A noção de que um produto deverá ser utilizado pelo consumidor tal como fora pensada pelo criador mostra-se superada. Um produto acabado não está finalizado em si mesmo. Um prédio depois de construído poderá ser totalmente modificado por quem fará seu uso, não importando se a pessoa irá entrar na construção ou não: um morador poderá modificar suas paredes e até uma pessoa que nunca encostou naquele edifício poderá dar novas formas visuais ao mesmo, como ocorre com as projeções de imagens na fachada de vários edifícios, criando outras sensações e interações.

2018 pode ser o ano em que a chamada “pós-produção” irá pautar cada vez mais a criação de conteúdo. O termo, amplamente discutido pelo escritor francês Nicolas Bourriaud, remete à ideia do tratamento dado a algo depois de sua criação, voltado para um olhar e uma realização não primária, mas terciária do conteúdo.

O que já é comum no campo das artes, com artistas criando a partir de obras de outros artistas (como uma música que é composta pela junção de trechos de criações de diversos artistas), irá ser ampliado ainda mais no cotidiano do mundo contemporâneo, dissolvendo a noção de consumo, criação, autoria e cópia.

Cada vez mais a noção de criação se dará a partir de algo já existente, produzindo a partir do já produzido, criando outros conteúdos, objetos, histórias e ideias. Uma foto enviada pode ser alterada imediatamente por aplicativo de celular, mudando totalmente o contexto inicial. Uma receita vista num programa de TV pode ganhar novos contornos com a adição de outros ingredientes. Um texto pode ser modificado apenas alterando a ordem das palavras ou trocando o nome do autor. Selecionar conteúdos preexistentes e reinseri-los em novos ambientes é uma forma de se comunicar.

O novo contexto se dá na consciência da existência desse tipo de jogo de produção, devendo acender a atenção de marcas, produtores e criadores ao redor do globo. Ao se criar algo, essa própria criação já está lançada ao mundo como o gatilho de um novo conteúdo a vir a ser produzido e imediatamente compartilhado. No universo em que tudo pode ser “pós-produzido”, a atitude em relação aos conteúdos pode ser uma marca significativa. Como afirma Bourriaud: a pergunta não é mais “o que fazer de novidade?”, mas “o que fazer com isso?”.