Verão: shows e arenas esportivas esquentam areias das praias da Serra

Atividades esportivas e shows de artistas capixabas e nacionais fizeram parte da agenda de verão da Serra. Crédito: Arjuna

Uma programação especial agitou as areias das praias da Serra durante a estação mais quente do ano. Atividades esportivas, apresentações culturais e shows de artistas capixabas e nacionais fizeram parte da agenda de verão dos moradores e turistas que visitaram a região nos meses de janeiro e fevereiro.

Organizados pela administração municipal, os eventos tiveram como objetivo proporcionar momentos de lazer, entretenimento e promover a interação entre as comunidades. Aliás, a solidariedade também se fez presente, já que ações como o Torneio de Verão Solidário de Futebol de Jacaraípe arrecadou alimentos para serem doados à programas do município.

"“Estamos valorizando e enaltecendo a Serra de uma maneira geral por meio de atividades voltadas para os mais variados públicos durante os dois primeiros meses do ano. Nossa ideia era começar 2023 com o pé direito" Marcelo Laporte - Secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Serra

Organizados pela administração municipal, os eventos tiveram como objetivo proporcionar momentos de lazer, entretenimento e promover a interação entre as comunidades. Crédito: Arjuna

Segundo ele, os eventos, realizados entre 14 de janeiro e 22 de fevereiro, somados, reuniram mais de 80 mil pessoas. E as ações foram variadas, como desafios de futevôlei, festas religiosas, festivais, enfim, uma programação para todas as pessoas e idades.

“Pensamos justamente nessa pluralidade de público e buscamos ser o mais democrático possível. Por isso, todos os eventos foram gratuitos. Desde as arenas de esportes até a colônia de férias voltada para a criançada”, afirmou Laporte.

O Desafio Nacional de Futevôlei, por exemplo, reuniu atletas premiados e reconhecidos em todo o cenário brasileiro de esportes. Inclusive, a atual gestão tem trabalhado pelo fortalecimento do esporte no município e se dedicado a resgatar campeonatos comunitários tradicionais, além das aulas de ginástica, beach tennis, futsal e vôlei oferecidas no projeto.

A programação foi pensada para todas as idades com desafios de futevôlei, festas religiosas e festivais. Crédito: Arjuna

Aliado a isso, o público presente pôde aproveitar do melhor da gastronomia serrana, estandes de artesanato e ações de conscientização sobre o trânsito, limpeza das praias e os cuidados necessários para viver um verão saudável e feliz.