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Verão: shows e arenas esportivas esquentam areias das praias da Serra

Com aulas de futsal, vôlei, beach tennis, atrações nacionais e muito entretenimento, a Prefeitura da Serra organizou uma programação especial para moradores e turistas aproveitarem a estação mais quente do ano
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

17 fev 2023 às 18:54

Publicado em 17 de Fevereiro de 2023 às 18:54

Atividades esportivas e shows de artistas capixabas e nacionais fizeram parte da agenda de verão da Serra.
Atividades esportivas e shows de artistas capixabas e nacionais fizeram parte da agenda de verão da Serra. Crédito: Arjuna
Uma programação especial agitou as areias das praias da Serra durante a estação mais quente do ano. Atividades esportivas, apresentações culturais e shows de artistas capixabas e nacionais fizeram parte da agenda de verão dos moradores e turistas que visitaram a região nos meses de janeiro e fevereiro.
Organizados pela administração municipal, os eventos tiveram como objetivo proporcionar momentos de lazer, entretenimento e promover a interação entre as comunidades. Aliás, a solidariedade também se fez presente, já que ações como o Torneio de Verão Solidário de Futebol de Jacaraípe arrecadou alimentos para serem doados à programas do município.
"“Estamos valorizando e enaltecendo a Serra de uma maneira geral por meio de atividades voltadas para os mais variados públicos durante os dois primeiros meses do ano. Nossa ideia era começar 2023 com o pé direito"
Marcelo Laporte - Secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Serra
Organizados pela administração municipal, os eventos tiveram como objetivo proporcionar momentos de lazer, entretenimento e promover a interação entre as comunidades.
Organizados pela administração municipal, os eventos tiveram como objetivo proporcionar momentos de lazer, entretenimento e promover a interação entre as comunidades. Crédito: Arjuna
Segundo ele, os eventos, realizados entre 14 de janeiro e 22 de fevereiro, somados, reuniram mais de 80 mil pessoas. E as ações foram variadas, como desafios de futevôlei, festas religiosas, festivais, enfim, uma programação para todas as pessoas e idades.
“Pensamos justamente nessa pluralidade de público e buscamos ser o mais democrático possível. Por isso, todos os eventos foram gratuitos. Desde as arenas de esportes até a colônia de férias voltada para a criançada”, afirmou Laporte.
O Desafio Nacional de Futevôlei, por exemplo, reuniu atletas premiados e reconhecidos em todo o cenário brasileiro de esportes. Inclusive, a atual gestão tem trabalhado pelo fortalecimento do esporte no município e se dedicado a resgatar campeonatos comunitários tradicionais, além das aulas de ginástica, beach tennis, futsal e vôlei oferecidas no projeto.
A programação foi pensada para todas as idades com desafios de futevôlei, festas religiosas e festivais.
A programação foi pensada para todas as idades com desafios de futevôlei, festas religiosas e festivais. Crédito: Arjuna
Aliado a isso, o público presente pôde aproveitar do melhor da gastronomia serrana, estandes de artesanato e ações de conscientização sobre o trânsito, limpeza das praias e os cuidados necessários para viver um verão saudável e feliz.
“O objetivo era valorizar o turismo, mas também dar a estação mais quente do ano a nossa cara por meio dos cartões postais e das belas paisagens que só o nosso município oferece. Queremos um verão feliz na Serra”, finalizou Marcelo Laporte.

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