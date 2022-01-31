Tratamento alternativo ajuda na oxigenação das células

A ozonioterapia ajuda a aumenta a resposta imunológica do organismo Crédito: Espaço Viviane Altoé/Divulgação

Com a chegada do verão, cresce a procura por procedimentos estéticos que podem corrigir algumas imperfeições do corpo e ajudar a fazer as pazes com o espelho. A bola da vez é a ozonioterapia, que atua na oxigenação dos tecidos. A partir desse procedimento, a resposta imunológica do organismo aumenta e, por isso, a técnica vem sendo utilizada tanto no tratamento alternativo de algumas doenças crônicas, quanto na estética.

Esse foi o caso da enfermeira e empresária Liliane Cazaroto Siquara. Segundo ela, durante a rotina de procedimentos estéticos para o rosto, acabou descobrindo a ozonioterapia e decidiu experimentar para eliminar marcas de expressão, reduzir medidas e diminuir as rugas. O resultado, segundo ela, apareceu depois de algumas sessões.

“No começo o rosto fica um pouco inchado, o que é normal, já que a aplicação que faço é diretamente no local e para fins estéticos. Mas depois percebi muita diferença. Além disso, meu marido utiliza como tratamento alternativo para uma doença crônica e a resposta também tem sido positiva, então toda minha família já se rendeu aos benefícios da ozonioterapia”, explica Siquara.

A resposta ao tratamento varia de acordo com a pessoa, região aplicada e finalidade do procedimento.

O QUE É A OZONIOTERAPIA

A fisioterapeuta Viviane Altoé aplica o tratamento há dois anos e ressalta algumas propriedades da terapia como, por exemplo, ação anti-inflamatória, antisséptica e antibactericida. De acordo com a profissional, a ozonioterapia ainda ajuda no emagrecimento, combate a flacidez, diminui celulites e também atua na remoção de manchas pelo corpo.

Isso acontece porque o ozônio é um gás, composto por duas moléculas de oxigênio (medicinal) e uma de ozônio, que tem importantes propriedades no nosso organismo. Com a aplicação desses gases em partes específicas do corpo, as células ficam mais oxigenadas, o que, segundo Viviane, ajuda a fortalecer o sistema imunológico.

“O procedimento é um tipo de terapia que aumenta a imunidade do corpo e ajuda a manter as células oxigenadas. O processo é feito em uma máquina e a aplicação é por meio de uma seringa. Já a área, varia de acordo com a finalidade do procedimento, podendo ser local, intramuscular, via auricular ou via retal, por exemplo”, aponta Altoé.

A técnica vem sendo utilizada tanto no tratamento alternativo de algumas doenças crônicas, quanto na estética Crédito: Espaço Viviane Altoé/Divulgação

Para a fisioterapeuta, a técnica deve se tornar uma tendência ainda mais forte nos próximos anos, até porque, segundo ela, não há contraindicação após a aplicação. Viviane ressalta, entretanto, que no período anterior à aplicação, a única observação é para quem tem deficiência da enzima G6PD, que é identificada logo quando nascemos pelo “teste do pezinho”.

Ela também aponta que a combinação da técnica da ozonioterapia com outros procedimentos como, por exemplo, a criofrequência, endermoterapia, jato de plasma, crioterapia e entre outros, potencializa os resultados desejados, além dos benefícios já citados.

“O número de sessões sempre vai depender da finalidade do tratamento e do local aplicado, mas os intervalos são semanais. Para alguns, já é possível sentir os efeitos em horas, enquanto em outros é preciso de três a quatro sessões para fazer efeito”, destaca Altoé.

REGULAMENTAÇÃO

Desde março de 2018, a prática da ozonioterapia foi regulamentada no Brasil, pelo Ministério da Saúde, e pode ser aplicada por profissionais da área, de acordo com o âmbito de atuação de cada um e a regulamentação dos conselhos de classe.

O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito) autoriza ao fisioterapeuta a realização do procedimento para fins estéticos e de forma complementar, não primária, a tratamentos de saúde realizados previamente pelo paciente.

VIVIANE ALTOÉ