Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Publieditorial

Shopping Vitória vai sortear 30 iPhones em campanha do Dia dos Namorados

A cada R$ 300 em compras nas lojas participantes, o cliente ganha um número da sorte para concorrer a um iPhone 14
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

26 mai 2023 às 17:20

Publicado em 26 de Maio de 2023 às 17:20

Dia dos Namorados Shopping Vitória
Dia dos Namorados no Shopping Vitória tem opções de presentes para os casais apaixonados e sorteio de iPhones para tornar a data ainda mais especial Crédito: Divulgação/ Shopping Vitória
O Dia dos Namorados está chegando e para comemorar a data mais romântica do ano, nada melhor do que estar ainda mais conectado com o seu amor. Pensando nisso, o Shopping Vitória preparou uma promoção especial para os casais apaixonados. A partir desta quarta-feira (24), a cada R$ 300 em compras nas lojas participantes, o cliente ganha um número da sorte para concorrer a um iPhone 14.
Serão sorteados 30 iPhones e, para ter a chance de concorrer ao prêmio, os clientes devem baixar aplicativo do Shopping Vitória, fazer o cadastro na promoção e enviar as notas fiscais até o dia 14 de junho. O aplicativo está disponível para baixar por smartphones e tablets com sistema Android ou iOS.
Após o recebimento de confirmação da validação, o sistema irá gerar automaticamente o(s) número(s) da sorte de acordo com o valor da compra do cliente. A geração e distribuição dos números da sorte serão feitas de forma aleatória e não sequencial aos participantes.
Os sorteios são semanais e não cumulativos, de forma que o participante concorrerá somente no período correspondente ao cadastro das notas realizado na promoção e desde que atinja o valor mínimo de compra estabelecido.
O ponto de apoio ao cliente estará localizado no 1º piso do Shopping, em frente à Riachuelo. Consulte o regulamento completo e o Certificado de Autorização SRE/ME no site www.shoppingvitoria.com.br e acompanhe as redes sociais para conferir as novidades.

Algumas opções de presentes para o Dia dos Namorados no Shopping Vitória

Serviço

Dia dos Namorados Shopping Vitória 2023
  • Data: de 24 de maio a 14 de junho
  • Brinde: Sorteio de 30 iPhones 14 (a cada R$ 300 em compras nas lojas participantes o cliente ganha um número da sorte para concorrer a 1 iPhone 14).
  • Ponto de apoio: 1º piso do Shopping Vitória, ao lado da Riachuelo
  • Consulte o regulamento completo e o Certificado de Autorização SEAE/ME em www.shoppingvitoria.com.br

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados