Shopping Vitória vai sortear 30 iPhones em campanha do Dia dos Namorados

Dia dos Namorados no Shopping Vitória tem opções de presentes para os casais apaixonados e sorteio de iPhones para tornar a data ainda mais especial Crédito: Divulgação/ Shopping Vitória

O Dia dos Namorados está chegando e para comemorar a data mais romântica do ano, nada melhor do que estar ainda mais conectado com o seu amor. Pensando nisso, o Shopping Vitória preparou uma promoção especial para os casais apaixonados. A partir desta quarta-feira (24), a cada R$ 300 em compras nas lojas participantes, o cliente ganha um número da sorte para concorrer a um iPhone 14.

Serão sorteados 30 iPhones e, para ter a chance de concorrer ao prêmio, os clientes devem baixar aplicativo do Shopping Vitória, fazer o cadastro na promoção e enviar as notas fiscais até o dia 14 de junho. O aplicativo está disponível para baixar por smartphones e tablets com sistema Android ou iOS.

Após o recebimento de confirmação da validação, o sistema irá gerar automaticamente o(s) número(s) da sorte de acordo com o valor da compra do cliente. A geração e distribuição dos números da sorte serão feitas de forma aleatória e não sequencial aos participantes.

Os sorteios são semanais e não cumulativos, de forma que o participante concorrerá somente no período correspondente ao cadastro das notas realizado na promoção e desde que atinja o valor mínimo de compra estabelecido.

O ponto de apoio ao cliente estará localizado no 1º piso do Shopping, em frente à Riachuelo. Consulte o regulamento completo e o Certificado de Autorização SRE/ME no site www.shoppingvitoria.com.br e acompanhe as redes sociais para conferir as novidades.

Algumas opções de presentes para o Dia dos Namorados no Shopping Vitória

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