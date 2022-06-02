Shopping Vitória terá loja de produtos sem impostos até domingo (5)

O espaço com os produtos selecionados pelas lojas participantes estará localizado no 2º piso do Shopping Vitória Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

A partir desta quinta-feira (2), o Shopping Vitória terá uma loja exclusiva de produtos com descontos de impostos, em adesão à 16 edição do Dia Livre de Impostos (DLI). Sem o valor dos impostos nos produtos selecionados pelas lojas participantes, os descontos podem chegar a 70%. A loja modelo estará localizada no 2º piso, próximo à Casa&Video, e os consumidores podem aproveitar as ofertas até domingo (5).

O Dia Livre de Impostos já se tornou conhecido e esperado pelos consumidores. O objetivo da campanha é conscientizar a população sobre a alta carga tributária no Brasil e seu peso no bolso dos contribuintes, e oferecer a oportunidade de economizar na compra de diferentes produtos.

“É uma ação importante de conscientização que também apoiamos como forma de ajudar os lojistas a alavancarem suas vendas, oferecendo produtos em estoque com desconto”, afirma Letícia Dalvi, gerente de Marketing do Shopping Vitória.

O objetivo do Dia Livre de Impostos é conscientizar a população sobre a alta carga tributária no Brasil e seu peso no bolso dos contribuintes Crédito: Shopping Vitória/ Divulgação

A programação do Dia Livre de Impostos é nacional, sendo realizada simultaneamente em 108 cidades de 18 estados e do Distrito Federal. O DLI é promovido pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e a CDL Jovem. No Espírito Santo, a ação é comandada pela CDL Jovem Vitória.

O Impostossauro, personagem da campanha, foi criado para representar o impacto negativo dos impostos sobre o poder de consumo e o crescimento econômico do país. Vilão ultrapassado e agressivo, no DLI ele é “preso” para não prejudicar o ambiente de negócios do Brasil, nem devorar o dinheiro da população.

BRASILEIRO TRABALHA 5 MESES PAGAR PAGAR IMPOSTOS

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), emitidos em outubro de 2021, o brasileiro trabalha, em média, 153 dias (5 meses) por ano só para pagar impostos. O levantamento também apontou que o Brasil é o 14º no ranking de países com maior carga tributária, sendo um dos últimos no retorno do dinheiro para saúde, educação, transporte e segurança da população.

Apenas nos setores de Maquiagem e Eletrônicos, as cargas tributárias são de 58% e 43%, respectivamente.

Dia Livre de Impostos 2022 | Shopping Vitória

SERVIÇO

DIA LIVRE DE IMPOSTOS 2022 - LOJA CONCEITO NO SHOPPING VITÓRIA