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Referência no mercado de alto luxo, Grand Construtora celebra números grandiosos em 2024

Empresa foi eleita a sexta melhor empresa no ranking geral da 28ª edição do Anuário IEL 200 Maiores e Melhores Empresas no Espírito Santo

Publicado em 11 de Novembro de 2024 às 15:39

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

11 nov 2024 às 15:39
Para presidente da Grand, Rodrigo Barbosa, os números vêm chancelados pelo crescimento de vendas
Para presidente da Grand, Rodrigo Barbosa, os números vêm chancelados pelo crescimento de vendas Crédito: Grand Construtora/Divulgação
Crescimento de vendas, rentabilidade de vendas, rentabilidade do patrimônio líquido, tamanho do ativo, liquidez corrente e endividamento geral. Esses são indicadores de desempenho das empresas capixabas avaliados na 28ª edição do Anuário IEL 200 Maiores e Melhores Empresas no Espírito Santo, lançado pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL). O destaque fica por conta da Grand Construtora que encerra o ano, com chave de ouro, como a sexta melhor empresa do ranking geral.
O estudo, realizado em parceria com a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), leva em consideração dados fechados de 2023. Na avaliação de receita operacional líquida das empresas capixabas, a Grand conquistou a 89ª posição.
Ainda segundo o levantamento, no ano passado, as 20 empresas mais lucrativas apuraram um total de R$ 5,5 bilhões, o que indica uma elevação de 12,2% no comparativo com o resultado do ano anterior.
“Temos orgulho em ressaltar que a Grand apresentou um crescimento de 59,41% em cima da Receita Operacional Líquida em relação ao ano anterior, ou seja, estamos acima do mercado”, avalia o presidente da Grand, Rodrigo Barbosa.
Para Barbosa, os números vêm chancelados pelo crescimento de vendas “dos oásis urbanos de alto luxo” que tornaram a Grand referência no Espírito Santo e no País: o Taj Home Resort e o Una Residence e, mais recentemente, o Grand Soleil, no interior do Estado, na cidade de Colatina.
Com mais de 300 mil m² de obras lançadas, a Grand também lançará no próximo mês um dos maiores e mais luxuosos edifícios residenciais de Guarapari, com o objetivo de levar o alto luxo para um dos destinos turísticos mais badalados do Espírito Santo.

Perspectivas

Além de uma atuação de destaque no mercado imobiliário de alto luxo e projetando o encerramento do ano com, aproximadamente, R$ 200 milhões em vendas, a Grand também projeta crescimento para o ano de 2025.
“Continuamos investindo no Espírito Santo com projetos que convidam a viver de forma diferenciada, aproveitando o melhor da vida. Levamos nossos oásis para Colatina e Guarapari esse ano, projetos que são verdadeiros divisores de águas, que mostram o compromisso da Grand com o desenvolvimento do mercado imobiliário de alto luxo no Estado. Em 2025, vamos expandir nossos negócios e levar o nosso modelo de excelência a novos mercados”, conclui Rodrigo Barbosa.

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