Referência no mercado de alto luxo, Grand Construtora celebra números grandiosos em 2024

Para presidente da Grand, Rodrigo Barbosa, os números vêm chancelados pelo crescimento de vendas Crédito: Grand Construtora/Divulgação

Crescimento de vendas, rentabilidade de vendas, rentabilidade do patrimônio líquido, tamanho do ativo, liquidez corrente e endividamento geral. Esses são indicadores de desempenho das empresas capixabas avaliados na 28ª edição do Anuário IEL 200 Maiores e Melhores Empresas no Espírito Santo, lançado pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL). O destaque fica por conta da Grand Construtora que encerra o ano, com chave de ouro, como a sexta melhor empresa do ranking geral.

O estudo, realizado em parceria com a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), leva em consideração dados fechados de 2023. Na avaliação de receita operacional líquida das empresas capixabas, a Grand conquistou a 89ª posição.

Ainda segundo o levantamento, no ano passado, as 20 empresas mais lucrativas apuraram um total de R$ 5,5 bilhões, o que indica uma elevação de 12,2% no comparativo com o resultado do ano anterior.

“Temos orgulho em ressaltar que a Grand apresentou um crescimento de 59,41% em cima da Receita Operacional Líquida em relação ao ano anterior, ou seja, estamos acima do mercado”, avalia o presidente da Grand, Rodrigo Barbosa.

Para Barbosa, os números vêm chancelados pelo crescimento de vendas “dos oásis urbanos de alto luxo” que tornaram a Grand referência no Espírito Santo e no País: o Taj Home Resort e o Una Residence e, mais recentemente, o Grand Soleil, no interior do Estado, na cidade de Colatina.

Com mais de 300 mil m² de obras lançadas, a Grand também lançará no próximo mês um dos maiores e mais luxuosos edifícios residenciais de Guarapari, com o objetivo de levar o alto luxo para um dos destinos turísticos mais badalados do Espírito Santo.

Perspectivas

Além de uma atuação de destaque no mercado imobiliário de alto luxo e projetando o encerramento do ano com, aproximadamente, R$ 200 milhões em vendas, a Grand também projeta crescimento para o ano de 2025.