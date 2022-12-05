Projeto de coleta seletiva muda realidade de moradores e catadores no ES

O Projeto Reciclo atua com 12 associações de catadores e uma associação de segundo nível, a Reunes, com cerca de 200 pessoas diretamente envolvidas Crédito: Vale/Divulgação

Como mudar o olhar sobre o lixo e passar a encará-lo como um resíduo útil e de valor para a sociedade? O Projeto Reciclo, realizado pela Vale, tem trazido respostas para essa questão central em um país que produz 80 milhões de toneladas de resíduos todos os anos e recicla apenas 4%, de acordo com Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos (Abrelpe).

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a operação, gestão e comercialização das associações de catadores, bem como ampliar a coleta seletiva na Grande Vitória.

Para isso, atua com 12 associações de catadores e uma associação de segundo nível, a Rede de Economia Solidária dos Catadores Unidos do Espírito Santo (Reunes), com cerca de 200 pessoas diretamente envolvidas.

As organizações participantes estão presentes em sete municípios do Espírito Santo: Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Guarapari, Viana e Colatina.

Em 2023, serão mais 100 pontos de coletiva seletiva instalados em condomínios e empresas para estimular o envolvimento da população Crédito: Vale/Divulgação

Sérgio Costa, gerente de Sustentabilidade da Vale, destaca que o projeto Reciclo está alinhado com a ambição social da empresa, que tem entre seus pilares a geração de renda para as comunidades e a mineração sustentável, criando valor social. “Para estimular a geração de renda, optamos pelo estímulo a negócios sociais de impacto, ou seja, negócios cuja atividade principal esteja orientada para a resolução de desafios sociais e ambientais, com retorno financeiro e gerando impacto positivo com resultados mensuráveis", destaca.

Ainda de acordo com ele, o investimento da Vale, iniciado em 2021, inclui capacitação, mentoria, investimentos em equipamentos e reformas, articulação com atores da cadeia para melhoria das relações, dos negócios e captação de recursos, entre outras ações. "Os desafios são inúmeros, mas com o apoio de parceiros técnicos e o engajamento das entidades, temos evoluído diariamente, mostrando que com uma ação simples como separar o resíduo doméstico entre seco e úmido já é possível contribuir para transformar o amanhã”, observa.

As mudanças já podem ser vistas na prática. Desde 2021 cerca de 60 novos pontos de coleta foram instalados em condomínios e 34 mil pessoas impactadas por eles. Em 2023 serão mais 100 pontos instalados em condomínios e empresas.

As associações participantes já registram por mês, mais do que o dobro de material reciclável comercializado, na comparação entre agosto de 2021 e julho de 2022 (147,5 toneladas em 2021 e 302 toneladas em 2022, numa média mensal).

Exemplo de transformação na Serra

Um exemplo vivo de transformação é o condomínio Residencial Colina A, na Serra, com cerca de 700 moradores em 240 unidades residenciais. Por lá, com a chegada do projeto, todo o local foi corretamente sinalizado para o descarte dos resíduos; colaboradores foram capacitados e várias ações de divulgação ocorrem todos os meses.

Hoje, cerca de 1 tonelada de resíduos recicláveis são coletados por mês no condomínio, beneficiando diretamente a 30 catadores e transformando a qualidade de vida na localidade, como explica Igor Coelho, morador há 15 anos do condomínio e atual síndico.

Dados apontam que a renda média mensal dos catadores subiu mais de 40%, chegando a R$ 1,3 mil em 2022 Crédito: Vale/Divulgação

“Desde que comecei a morar aqui, tinha o desejo de ver essa realidade acontecer. O projeto da Vale teve uma dimensão gigantesca para nosso condomínio. Antes tínhamos uma montoeira de materiais que eram descartados e hoje eles podem ser reaproveitados. É um trabalho árduo, que exige mudanças de conduta e resiliência, mas que vale muito a pena.”

Renda mensal dobra em um ano

A transformação trazida pelo Projeto Reciclo é notável nas associações beneficiadas pelo projeto. Dados da Vale, em parceria com as associações, apontam que a renda média mensal dos catadores subiu mais de 40%, chegando a R$ 1,3 mil em 2022.

A presidente da Associação Beneficente de Catadores de Cariacica (Acamarp), localizada em Nova Rosa da Penha II, Ivanilda Lima Rodrigues, celebra as vitórias conquistadas junto ao Reciclo.

“O projeto foi importante porque ajudou a gente a reconhecer nossa capacidade, a gente ser reconhecido, ajudou a conseguir mais parceiros. Na parte da gestão também, a se organizar. O projeto está sendo muito importante para a associação”, afirma.

Ivanilda destaca, porém, a necessidade de avanços na coleta seletiva, em especial na forma como a população encara o resíduo produzido em casa e em sua adequada separação. “Para nós, catadores, é muito importante que cada resíduo esteja em seu devido lugar. Isso ajuda e muito a todos”, pontua.

Como descartar corretamente o resíduo?