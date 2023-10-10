Programas especiais tornam mercado de trabalho mais inclusivo e acessível

No ES, projetos e programas sociais do Senac têm acelerado a inclusão de populações mais vulneráveis no mercado de trabalho. Crédito: Senac/Divulgação

A entrada no mercado de trabalho é um momento desafiador, em especial para quem tem dificuldade de acesso à qualificação profissional. No Estado, projetos e programas sociais do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) têm proporcionado geração de renda imediata e acelerado a inclusão de populações mais vulneráveis no mercado de trabalho.

Por meio de uma tecnologia social própria, a instituição beneficia diversos públicos com ênfase na juventude e nos segmentos de tecnologia, saúde e turismo capixaba. Um exemplo é o Programa de Aprendizagem Comercial, que possibilita, através de um contrato especial com vínculo empregatício e prazo determinado, a inserção de jovens e adolescentes em uma profissão.

“Todos os cursos ofertados pelo Programa de Aprendizagem são realizados de forma simultânea com a aprendizagem prática na empresa, visando preparar a juventude para diversas ocupações profissionais. Neste programa social, o participante estuda e aprende a trabalhar simultaneamente. Para muitos jovens é a oportunidade do primeiro acesso ao mercado de trabalho formal,”, explica Romulo Gomes, gerente de Programas e Projetos Sociais (GPPS) do Senac.

Já o Programa Senac de Gratuidade (PSG), outra iniciativa social de destaque do Senac, é voltado para população de até dois salários-mínimos e oferece cursos profissionalizantes em diversas áreas. Nesse programa, o destaque vai para os cursos técnicos de enfermagem, auxiliar de saúde bucal, informática, desenvolvimento de sistemas, logística e segurança do trabalho, pois aumentam muito as chances de acesso ao mercado de trabalho formal.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) é uma instituição brasileira de educação profissional aberta a toda a sociedade mantida, no Estado, pelo Sistema Fecomércio (Fecomércio-ES) Crédito: Senac/Divulgação

Por sua vez, diversas parcerias estratégicas potencializam o impacto social dos programas de educação profissional do Senac ES. É o caso do projeto “Além da Medida” que proporciona aprendizagem e capacitação profissional para adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) gerido pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos. Os socioeducandos privados de liberdade são capacitados em serviços administrativos, oferecido pelo Senac dentro da Unidade de Internação Metropolitana (Unimetro).

Além de programas direcionados aos jovens, há espaços dedicados para acessibilidade de pessoas PDCs. O Projeto Ao Som das Flores, ofertado gratuitamente pelo Senac, tem o objetivo de promover a inclusão social da comunidade surda por meio da capacitação profissional. A responsabilidade social do projeto permitiu a parceria com a maior cooperativa de produtores de plantas e flores do País, Veiling Holambra, e com o atacadista de flores e plantas ornamentais, Holambelo, que contribuíram com doação de parte dos insumos botânicos.

O Comunidade Gourmet, realizado pelo Senac em parceria com o Mesa Brasil Serviço Social do Comércio (Sesc), envolve 140 organizações da sociedade civil cadastradas no Espírito Santo e promove ações educativas nas áreas de Nutrição e Serviço Social. A dimensão educativa é um grande diferencial do programa, que proporciona o desenvolvimento e autonomia dos indivíduos.

Por meio de uma tecnologia social própria, a instituição beneficia diversos públicos com ênfase na juventude e nos segmentos de tecnologia, saúde e turismo capixaba Crédito: Senac/Divulgação

Voltado para o público feminino, o Programa Mais Mulheres na Tecnologia busca inseri-las neste mercado por meio da trilha de qualificação profissional “Jovem Programadora”, cujas vagas são 100% afirmativas para mulheres. Trata-se de uma iniciativa social de combate a sub-representação de mulheres no setor de tecnologia, promovido em parceria com a Rede Capixaba de Mulher e Trabalho e contou com apoio da Secretaria Estadual das Mulheres, do Instituto Federal do Espírito Santo e o Centros de Referência da Juventude (CRJs) ampliando a qualificação das juventudes capixabas.

“Todas essas iniciativas são compromissos de transformação e impacto social assumidos pelo Senac que confirma sua relevância social com novas parcerias e programas de educação profissional para organizações e alunos em prol de um mercado de trabalho mais inclusivo, acessível e relevante socialmente”, frisa Romulo Gomes.

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Diversas parcerias estratégicas potencializam o impacto social dos programas de educação profissional do Senac ES Crédito: Senac/Divulgação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) é uma instituição brasileira de educação profissional aberta a toda a sociedade mantida, no Estado, pelo Sistema Fecomércio (Fecomércio-ES).

Foi criado em 10 de janeiro de 1946 através do decreto-lei 8.621. É uma entidade privada com fins públicos que recebe contribuição compulsória das empresas do comércio e de atividades assemelhadas. A nível nacional é administrado pela Confederação Nacional do Comércio.