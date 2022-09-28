Programa destina R$ 6 mi para startups solucionarem desafios de empresas do ES

As inscrições do 4º ciclo já estão abertas e vão até o dia 10 de outubro Crédito: Alexandre Mendonça

Com o mercado de startups no Espírito Santo em expansão, falar de inovação e tecnologia é mais do que fundamental. Foi de olho nesse cenário que o Programa de Empreendedorismo Industrial, uma iniciativa do Findeslab, o hub de inovação do Senai ES, em três anos já investiu mais de R$ 15 milhões em recursos financeiros para estimular a inovação aberta e facilitar o acesso da indústria a soluções variadas.

Isso significa que o objetivo é buscar resolver desafios reais das grandes empresas participantes por meio de projetos desenvolvidos por startups e spin-offs ao método de aceleração do projeto.

As inscrições do 4º ciclo já estão abertas e vão até o dia 10 de outubro. Nesta edição, foram lançados 19 desafios de nove empresas capixabas (ArcelorMittal, Banestes, Cesan, EDP Brasil, Fortlev Solar, Samarco, Suzano, Unimed Vitória e Vale) e foram mobilizados R$ 6 milhões em recursos para financiar o desenvolvimento dessas soluções.

Os projetos selecionados poderão contar com até R$ 220 mil em recursos financeiros. Além de terem acesso à rede de mentores e especialistas, coworking, apoio dos laboratórios do Findeslab e do Instituto Senai de Tecnologia (IST) em Eficiência Operacional, para concepção e desenvolvimento de protótipos.

De acordo com a gerente de Inovação do Senai-ES, Naiara Galliani, essa iniciativa contribui para conectar o Espírito Santo a uma rede internacional de pessoas e entidades inovadoras com o objetivo de movimentar e fortalecer esse ecossistema.

De acordo com a gerente de Inovação do Senai-ES, Naiara Galliani, essa iniciativa contribui para conectar o Espírito Santo a uma rede internacional de pessoas e entidades Crédito: Alexandre Mendonça

“Hoje o mercado vive um movimento muito grande em que essas empresas precisam se aproximar cada vez mais das startups para conhecer novas formas de operar. Isso faz com que a maturidade desse ecossistema seja desenvolvida por meio de uma troca de experiências enriquecedoras ao mercado”, pontua.

SOBRE O PROGRAMA

Ao longo do programa, mais de 600 projetos foram submetidos, de 18 estados do país. Inclusive, startups de fora do Brasil também podem participar. Além dos resultados diretos, foram fechados novos serviços e investimentos entre as empresas parceiras e as startups participantes, reforçando as possibilidades que a iniciativa oferece.

“Nosso programa tem como premissa ser muito mais do que um resolvedor de problemas. Queremos que as empresas parceiras não tenham apenas resultados diretos dos projetos, mas que as startups selecionados também cresçam e tenham novos negócios. Estamos focados nas soluções e no impacto desses projetos”, afirma Naiara Galliani.

Quem ficou interessado e quer saber mais informações para inscrição, pode acessar o edital que já está disponível clicando aqui

FINDESLAB

O Findeslab é um hub de inovação capixaba, idealizado pela Findes e operado pelo Senai ES, criado para apoiar e estimular empresas e empreendedores em todo o processo de inovação: dos desafios às soluções. Todo o trabalho é feito por meio de programas e projetos para viabilizar a inovação nas empresas, realizando conexões que acelerem e potencializem os resultados.

Ao longo do programa, mais de 600 projetos foram submetidos, de 18 estados do país. Inclusive, startups de fora do Brasil também podem participar. Crédito: Alexandre Mendonça

PROGRAMA DE EMPREENDEDORISMO INDUSTRIAL 2022 - 4º CICLO