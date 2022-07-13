Produção estratégica consolida marca de alimentos embutidos

Linguiça Cofril, referência em tradição e sabor, um dos carros-chefes da marca Crédito: André Fachetti Lustosa/Divulgação

Com mais de três décadas de mercado capixaba, a Cofril aposta na qualidade e no cuidado nas suas operações para ser a marca mais lembrada pelos consumidores. As linguiças e mortadelas produzidas pela empresa são presenças certas na mesa de grande parte da população do Espírito Santo.

O crescimento alcançado dia após dia tem gerado uma alta procura dos consumidores por tudo o que é fornecido pela indústria. Preocupada em atender a toda essa demanda sem perder o foco na qualidade do que chega a seu público, a Cofril implantou uma estratégia de produção específica, conforme explica o sócio-diretor da empresa, José Carlos Correa Cardoso.

“Nossa produção e abastecimento dos pontos de venda funcionam praticamente na modalidade ‘just in time’ (sistema com objetivo de fabricar a quantidade exata de um produto), na qual produzimos de acordo com a necessidade da nossa clientela”, ressalta Cardoso.

O sócio-diretor da Cofril, José Carlos Correa Cardoso, destaca estratégia assertiva que alinha oferta e demanda Crédito: Cofril/Divulgação

Ainda segundo o executivo, a modalidade de produção alinhada à demanda do mercado naquele momento evita o acúmulo de produtos na empresa, além de dispor ao público uma mercadoria sempre atualizada.

ESTRUTURA

O empenho da marca em elevar constantemente o já alto padrão de qualidade de seus produtos também se reflete nos investimentos feitos em estrutura física. Exemplo disso é a nova área fabril, que está em fase de conclusão das obras. Além da expansão do espaço, novos maquinários chegam para reforçar a linha de produção.

Hoje, a Cofril conta com três unidades produtivas: a indústria, que fica no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, local em que foram iniciadas as atividades da empresa; o abatedouro em Cachoeiro, para suínos e bovinos; e um abatedouro e frigorífico em Atílio Vivácqua, que concentra o maior volume de produção da marca. Há ainda granjas de suínos nas cidades de Vargem Alta e Muqui.

Não bastasse todo o alcance que possui no território capixaba, a Cofril quer, agora, ir além das divisas do Estado. A expectativa é que os produtos passem a ser comercializados no Rio de Janeiro ainda neste semestre.

Planta industrial da Cofril em Cachoeiro: pioneirismo, expansão renovação Crédito: Sandro Mancini

Apesar do atual cenário de constantes oscilações mercadológicas e da insegurança econômica, o empreendimento segue confiante na concretização dos objetivos traçados para este e para os próximos anos . “É preciso manter o foco, independentemente da fase que esteja sendo vivida pelo mercado”, conclui Cardoso.

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