Prefeitura faz campanha de doação de alimentos no Sambão

Carnaval de Vitória tem ingresso solidário de meia-entrada, com doação de 2 kg de alimentos não-perecíveis Crédito: PMV/Divulgação

Os foliões poderão praticar a solidariedade no Carnaval de Vitória 2023. A Prefeitura de Vitória vai promover uma campanha de arrecadação de alimentos durante os desfiles das escolas de samba, de sexta-feira a domingo, no Sambão do Povo.

A ação, que é uma iniciativa da PMV em parceria com a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), integra a campanha "Ingresso Solidário".

A equipe do Banco de Alimentos Hebert de Souza (BHS), que é um equipamento da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), vai montar uma estrutura para receber as doações de produtos não perecíveis na entrada do Sambão do Povo. No ano passado, foram arrecadados 5.652,40 quilos de alimentos, suficientes para beneficiar mais de 360 famílias.

Para participar, é simples: o folião deve adquirir o ingresso de meia-entrada no valor de R$ 35 previamente no site https://brasilticket.com.br/carnaval-vitoria-2023 e, no dia do Desfile, levar 2 kg de alimentos não-perecíveis.

“A campanha é uma forma de fortalecer as redes de solidariedade e chamar a atenção da sociedade para o combate a fome, algo que se evidenciou durante a pandemia. Esperamos igualar ou superar a marca do ano passado”, destaca a secretária de Assistência Social da Capital, Cintya Schulz.

Neste ano, a administração municipal incentiva a doação de produtos essenciais como arroz, feijão, café, macarrão e farinha de trigo. “Também destacamos o leite, um item indispensável e que falta a muitas famílias”, lembra Schulz.

Os itens arrecadados serão triados e divididos em kits para distribuição às pessoas em situação de vulnerabilidade social, cadastradas junto ao Banco e também poderão ser destinados a instituições que trabalham com Assistência Social.

“O Banco de Alimentos pode garantir que os itens cheguem às famílias que mais precisam, cadastradas em nossa rede socioassistencial de Vitória e, também, podem ser encaminhados a instituições da Rede Suas não governamental, que, além de realizar a distribuição, também fazem a preparação dos alimentos”.

Carnaval de Vitória: No ano passado, foram arrecadadas mais de 5 toneladas de alimentos, suficientes para beneficiar mais de 360 famílias. Crédito: PMV/Divulgação

Banco de Alimentos

A distribuição é voltada para famílias em vulnerabilidade social. A partir da avaliação feita pela equipe psicossocial de cada serviço é mantida uma organização interna de informações objetivas para avaliar as famílias com maior demanda de alimentos, tais como renda familiar, o número de membros da família e se há algum membro do grupo prioritário como idosos, pessoas com deficiência e crianças.