Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo de Marca

Loja de calçados do ES lança coleção própria

Itapuã diversifica atuação e passa a produzir linhas para o público infantil e o feminino
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

23 jun 2021 às 15:53

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 15:53

Itapuã Calçados
Itapuã apresenta novas coleções de calçados para o público feminino Crédito: Itapuã Calçados/Divulgação
No ano em que completa 65 anos, a Itapuã Calçados inova e, além de acompanhar e ofertar as mais diversas marcas do mercado, decidiu também lançar sua própria coleção. Agora, os clientes têm novas opções nas linhas feminina e infantil.
Desenvolvida por estilistas da empresa, a primeira coleção de marca própria é exclusiva para as lojas Itapuã. São calçados para meninos e meninas, no segmento infantil, e para mulheres de todos os gostos, que podem adequar os itens às novas tendências da moda mundial.
A loja também já conta com as linhas Itapuã Original (de sandálias masculinas) e New Face (calçados femininos) que são comercializadas pela indústria, em Cachoeiro de Itapemirim, para todo Brasil e exterior.
As novidades marcam o aniversário de 65 anos da Itapuã Calçados, com um posicionamento mais voltado para a moda. Além disso, foi feito um rebranding e a empresa adotou uma nova marca.

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Além do lançamento da própria coleção, a Itapuã, uma das marcas mais tradicionais do varejo capixaba, vem desde o começo de 2020 passando por uma grande transformação digital, acelerada diante da pandemia. A parte visível dessa caminhada para o público foi o lançamento da operação de e-commerce, já no final do ano passado.
Porém, as mudanças são muito mais profundas e englobam a contratação de novo ERP (sistema de gestão), a inclusão de formas de pagamento, revisão de processos internos e até o modelo de contratação de novos funcionários.
Toda a transformação digital terá como reflexo o reposicionamento da Itapuã Calçados no mercado, que colocará o cliente no centro de todos os processos e estratégias.
“Estamos trabalhando no conceito omnichannel, buscando oferecer ao cliente uma experiência única em qualquer canal de comunicação ou de compra, seja no ambiente físico, seja nos canais digitais”, explica Thiago Cardeal, diretor de Negócios da Itapuã.
E todo esse trabalho tem sido reconhecido: a Itapuã foi a mais lembrada pelos clientes, conquistando o 1º lugar na categoria “Loja de Calçados” no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Itapuã Calçados
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Após acordo de paz fracassar, Trump ameaça 'bloquear' Estreito de Ormuz e Irã fala em resposta 'severa'
Imagem BBC Brasil
O cofre nos EUA que guarda toneladas de barras de ouro de vários países – e por que europeus querem tirá-las de lá
Público se reúne horas antes do show no Estádio Kleber Andrade, com camisas e adereços da banda, à espera da apresentação das 20h.
Fãs do Guns N' Roses chegam ao Kleber Andrade na expectativa de um grande show

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados