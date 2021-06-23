Loja de calçados do ES lança coleção própria

Itapuã apresenta novas coleções de calçados para o público feminino Crédito: Itapuã Calçados/Divulgação

No ano em que completa 65 anos, a Itapuã Calçados inova e, além de acompanhar e ofertar as mais diversas marcas do mercado, decidiu também lançar sua própria coleção. Agora, os clientes têm novas opções nas linhas feminina e infantil.

Desenvolvida por estilistas da empresa, a primeira coleção de marca própria é exclusiva para as lojas Itapuã. São calçados para meninos e meninas, no segmento infantil, e para mulheres de todos os gostos, que podem adequar os itens às novas tendências da moda mundial.

A loja também já conta com as linhas Itapuã Original (de sandálias masculinas) e New Face (calçados femininos) que são comercializadas pela indústria, em Cachoeiro de Itapemirim, para todo Brasil e exterior.

As novidades marcam o aniversário de 65 anos da Itapuã Calçados, com um posicionamento mais voltado para a moda. Além disso, foi feito um rebranding e a empresa adotou uma nova marca.

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Além do lançamento da própria coleção, a Itapuã, uma das marcas mais tradicionais do varejo capixaba, vem desde o começo de 2020 passando por uma grande transformação digital, acelerada diante da pandemia. A parte visível dessa caminhada para o público foi o lançamento da operação de e-commerce, já no final do ano passado.

Porém, as mudanças são muito mais profundas e englobam a contratação de novo ERP (sistema de gestão), a inclusão de formas de pagamento, revisão de processos internos e até o modelo de contratação de novos funcionários.

Toda a transformação digital terá como reflexo o reposicionamento da Itapuã Calçados no mercado, que colocará o cliente no centro de todos os processos e estratégias.

“Estamos trabalhando no conceito omnichannel, buscando oferecer ao cliente uma experiência única em qualquer canal de comunicação ou de compra, seja no ambiente físico, seja nos canais digitais”, explica Thiago Cardeal, diretor de Negócios da Itapuã.