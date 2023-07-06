Garoto prepara surpresa para quem for ao Fest Gastronomia

Ao longo dos 94 anos de história, a Chocolates Garoto construiu uma relação de proximidade com os consumidores capixabas Crédito: Chocolates Garoto/Divulgação

Paixão nacional, o chocolate é também um dos tesouros do Espírito Santo. Do bombom ao tablete, a Chocolates Garoto, ao longo dos 94 anos de tradição, construiu uma relação de proximidade com os consumidores capixabas desde a fundação. Para celebrar essa história, a marca prepara uma ação especial aos chocolovers que marcarem presença no Fest Gastronomia, entre os dias 07 e 09 de junho, na nova Área Verde do Álvares Cabral, em Vitória.

De acordo com o gerente de Marketing da Nestlé Brasil, Marcos Freitas, a ação de patrocínio vai garantir surpresas e momentos de indulgência com os tradicionais chocolates da marca. Até porque, o evento é uma oportunidade da marca se conectar com o público apaixonado pela gastronomia.

Como uma marca 100% brasileira, a Garoto busca constantemente estar presente na vida de seus consumidores e se manter atualizada com suas preferências, iniciativas e tendências. Por isso, mais do que apenas fortalecer o papel na sociedade, o objetivo é também promover experiências memoráveis no festival.

"A Chocolates Garoto tem o orgulho de patrocinar o Fest Gastronomia em Vitória. Estamos entusiasmados em fazer parte de um evento que celebra a gastronomia local e promove o talento culinário do Espírito Santo", destaca Marcos Freitas.

Com uma trajetória intimamente ligada ao Espírito Santo desde sua fundação, o gerente explica que a Garoto valoriza a cultura local e mantém um relacionamento próximo com a população capixaba. Esse patrocínio, segundo ele, é reflexo de um compromisso contínuo com a comunidade.

"Nossa marca sempre teve uma relação especial com o Estado, e essa parceria reforça nossa responsabilidade com a cultura e a comunidade capixaba.”

Sobre a Garoto

Como uma marca 100% brasileira, a Garoto busca constantemente estar presente na vida de seus consumidores e se manter atualizada com suas preferências, iniciativas e tendências Crédito: Chocolates Garoto/Divulgação