Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo de Marca

Frigorífico do ES cria selo de sustentabilidade e bem-estar animal

Pensando nos processos de manejo sustentável, o Frisa desenvolveu um programa com 102 normas que proporciona a criação de gado de forma sustentável, respeitando o meio ambiente, animais e comunidade
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

05 set 2022 às 10:45

Publicado em 05 de Setembro de 2022 às 10:45

Frisa
A preservação e conservação dos recurso hídricos é um dos princípios fundamentais da sustentabilidade Crédito: Frisa/Divulgação
Pensar de forma sustentável é, mais do que nunca, fundamental. Afinal, os impactos das atitudes que tomamos hoje com o meio ambiente e com a comunidade, serão sentidos diretamente pelas próximas gerações. Ou seja, desenvolver uma consciência ecológica também é sinal de cidadania e responsabilidade social.
Foi pensando nisso que o Frisa criou um Programa de Sustentabilidade e Bem-Estar. Com o selo eles podem divulgar todas as praticas que já são feitas nas unidades industriais e propriedades rurais. O objetivo é equilibrar os pilares econômico, social e ambiental na cadeia de valor, considerando a nutrição, a saúde e o bem-estar dos animais, a qualidade dos produtos e o respeito ao consumidor.
“Acredito que pensar dessa forma é fundamental para que nossos filhos e netos tenham o prazer de saborear uma carne de alta qualidade, sabendo que, por trás de todo o processo, existe uma empresa preocupada com o meio ambiente e com o bem-estar do animal”, destaca o gerente de fomento pecuário do Frisa, Marcos Flávio Pereira.
frisa
De acordo com o gerente de fomento pecuário do Frisa, Marcos Flávio Pereira, os selos de certificação da empresa não eram suficientes para demonstrar preocupação do frigorífico Crédito: Frisa/Divulgação
Ainda de acordo com ele, mesmo com o histórico de cuidados ambientais e ações sustentáveis, os selos de certificação da empresa não eram suficientes para demonstrar a tamanha preocupação do frigorífico com esse modelo de produção. A partir dessa vontade em garantir um certificado que atestasse a qualidade dos processos adotados surgiu o Programa de Sustentabilidade Frisa.
"Nossa preocupação não é apenas comercial. Nas fazendas, buscamos, por exemplo, devolver tudo o que retiramos do solo. Os dejetos animais são compostados, enriquecidos e devolvidos para as áreas de lavoura. As nascentes são protegidas e os animais recebem uma atenção mais que especial em conforto, saúde e nutrição"
Marcos Flávio Pereira - Gerente de fomento pecuário do Frisa
O selo segue um rigoroso protocolo com 102 normas exigidas nos processos de manejo sustentável. O programa é baseado em cinco pilares: responsabilidade social, responsabilidade ambiental, nutrição e saúde animal, bem-estar animal e requisitos do produto.
Segundo Marcos Pereira, outras fazendas da cadeia produtiva podem buscar a mesma certificação. Para aderir ao programa, a fazenda interessada deve entrar em contato com o organismo de certificação e seguir os passos elencados no regulamento.
Frisa
As lavouras da fazenda também cumprem seu papel ambiental, utilizando água reaproveitada das lagoas de decantação e adubos naturais provenientes da compostagem Crédito: Frisa/Divulgação
“A certificação não é apenas um selo bonito para expor em material de publicidade. Estamos falando de um compromisso do Frisa,  com a sociedade, colaboradores, fornecedores e todos os stakeholders do negócio. Nosso objetivo é proporcionar condições dignas de trabalho a todos, seja da indústria, seja das fazendas. O cuidado, a atenção e a preparação de nossos funcionários é de extrema importância, porque sem eles não seria possível superar nosso dever de responsabilidade social, que também é um importante pilar do selo", destaca Marcos Flávio.

FRISA

Site

Telefone

0800 703 3222

Veja Também

Frisa: preservar o meio ambiente é um compromisso de todos

Frigorífico é destaque na área de alimentos e em desenvolvimento econômico

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados