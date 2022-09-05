Frigorífico do ES cria selo de sustentabilidade e bem-estar animal

A preservação e conservação dos recurso hídricos é um dos princípios fundamentais da sustentabilidade Crédito: Frisa/Divulgação

Pensar de forma sustentável é, mais do que nunca, fundamental. Afinal, os impactos das atitudes que tomamos hoje com o meio ambiente e com a comunidade, serão sentidos diretamente pelas próximas gerações. Ou seja, desenvolver uma consciência ecológica também é sinal de cidadania e responsabilidade social.

Foi pensando nisso que o Frisa criou um Programa de Sustentabilidade e Bem-Estar. Com o selo eles podem divulgar todas as praticas que já são feitas nas unidades industriais e propriedades rurais. O objetivo é equilibrar os pilares econômico, social e ambiental na cadeia de valor, considerando a nutrição, a saúde e o bem-estar dos animais, a qualidade dos produtos e o respeito ao consumidor.

“Acredito que pensar dessa forma é fundamental para que nossos filhos e netos tenham o prazer de saborear uma carne de alta qualidade, sabendo que, por trás de todo o processo, existe uma empresa preocupada com o meio ambiente e com o bem-estar do animal”, destaca o gerente de fomento pecuário do Frisa, Marcos Flávio Pereira.

De acordo com o gerente de fomento pecuário do Frisa, Marcos Flávio Pereira, os selos de certificação da empresa não eram suficientes para demonstrar preocupação do frigorífico Crédito: Frisa/Divulgação

Ainda de acordo com ele, mesmo com o histórico de cuidados ambientais e ações sustentáveis, os selos de certificação da empresa não eram suficientes para demonstrar a tamanha preocupação do frigorífico com esse modelo de produção. A partir dessa vontade em garantir um certificado que atestasse a qualidade dos processos adotados surgiu o Programa de Sustentabilidade Frisa.

"Nossa preocupação não é apenas comercial. Nas fazendas, buscamos, por exemplo, devolver tudo o que retiramos do solo. Os dejetos animais são compostados, enriquecidos e devolvidos para as áreas de lavoura. As nascentes são protegidas e os animais recebem uma atenção mais que especial em conforto, saúde e nutrição" Marcos Flávio Pereira - Gerente de fomento pecuário do Frisa

O selo segue um rigoroso protocolo com 102 normas exigidas nos processos de manejo sustentável. O programa é baseado em cinco pilares: responsabilidade social, responsabilidade ambiental, nutrição e saúde animal, bem-estar animal e requisitos do produto.

Segundo Marcos Pereira, outras fazendas da cadeia produtiva podem buscar a mesma certificação. Para aderir ao programa, a fazenda interessada deve entrar em contato com o organismo de certificação e seguir os passos elencados no regulamento.

As lavouras da fazenda também cumprem seu papel ambiental, utilizando água reaproveitada das lagoas de decantação e adubos naturais provenientes da compostagem Crédito: Frisa/Divulgação

“A certificação não é apenas um selo bonito para expor em material de publicidade. Estamos falando de um compromisso do Frisa, com a sociedade, colaboradores, fornecedores e todos os stakeholders do negócio. Nosso objetivo é proporcionar condições dignas de trabalho a todos, seja da indústria, seja das fazendas. O cuidado, a atenção e a preparação de nossos funcionários é de extrema importância, porque sem eles não seria possível superar nosso dever de responsabilidade social, que também é um importante pilar do selo", destaca Marcos Flávio.

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