Estrutura moderna e equipe treinada para fornecer óculos de qualidade

A Paris tem um equipamento que faz a leitura da armação dos óculos e corta a lente no formato exato Crédito: Vitor Machado/Divulgação

Com DNA 100% capixaba, os parâmetros de qualidade das Óticas Paris não se limitam ao Espírito Santo. Para sempre estar à frente, a empresa que inova há 42 anos possui um dos laboratórios óticos mais modernos do Brasil para oferecer o melhor serviço aos clientes.

“A indústria de óticas está sempre estudando e se desenvolvendo. Então, buscamos sempre investir na nossa modernização”, conta a diretora executiva da Paris, Ana Luiza Azevedo. A renovação tecnológica acontece pelo menos a cada três anos, com a troca de todo maquinário pelos equipamentos mais inovadores do mercado.

"Todas as lentes são personalizadas. Únicas para cada cliente. Tudo é calculado especificamente para as necessidades de cada pessoa" Ana Luiza Azevedo - Diretora executiva das Óticas Paris

A Paris é a única ótica do Espírito Santo que possui um equipamento que faz a leitura da armação dos óculos e corta a lente no formato exato.

COLABORADORES CAPACITADOS

Para potencializar o constante investimento em modernização e entregar óculos de excelência, Ana Luiza Azevedo explica que é necessária uma equipe capacitada. As Óticas Paris dispõem de cerca de 100 colaboradores, e todos eles passam por treinamentos frequentes.

“Cada produto tem uma especificidade e cada cliente possui uma demanda, então é importante que nosso consultor ótico passe por vários treinamentos. É imprescindível saber enxergar a necessidade do cliente, o tipo de óculos que cada um precisa”, pontua.

A diretora Ana Luiza Azevedo ressalta que é imprescindível enxergar a necessidade do cliente Crédito: Vitor Machado/Divulgação

Ainda de acordo com Ana Luiza, quando um funcionário é contratado, ele passa por uma imersão no laboratório e na biblioteca das Óticas Paris, em Santa Lúcia, na Capital, para conhecer todo o processo da ótica, de ponta a ponta. Após mergulhar nessas informações, o colaborador vai para uma das lojas, mas somente para observar o trabalho acontecendo. Por fim, o primeiro treinamento termina após duas provas para atestar a qualidade do serviço que será oferecido.

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