Espírito Santo alcança 10 Indicações Geográficas e se destaca no país

A Indicação Geográfica (IG) é um dos mais importantes títulos e atesta que produtos e serviços são característicos de seu local de origem Crédito: Sebrae/Divulgação

Em um cenário cada vez mais acirrado, ter a qualidade e a procedência dos produtos reconhecidas torna-se um diferencial e tanto para conquistar espaço e desbravar novos mercados. A Indicação Geográfica (IG) é um dos mais importantes títulos e atesta que produtos e serviços são característicos de seu local de origem. Como consequência, atribui maior reputação, valor intrínseco e identidade própria, além de os distinguir em relação aos seus similares.

O Espírito Santo possui 10 Indicações Geográficas, a última delas concedida em julho deste ano pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi) à pimenta-rosa, da qual o estado é o maior produtor nacional. A IG tem como especificidade a Indicação de Procedência para o município de São Mateus, centro produtor de pimenta-rosa.

O ES possui 10 Indicações Geográficas, a última delas concedida em julho deste ano pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi) à pimenta-rosa Crédito: Sebrae/Divulgação

O Serviço de apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES) teve participação essencial nesta indicação, com investimento em recursos financeiros, assessoria técnica e acompanhamento de todo processo de concessão. Foram mais de cinco anos de trabalho.

“Tudo começou por volta de 2017, quando foi feito um diagnóstico pelo Sebrae/ES em que o potencial de IG da pimenta-rosa apontava para o município de São Mateus, com maior força na região conhecida como Nativo. Esse processo foi discutido e realizado por consultoria da Inovates, contratada pelo Sebrae/ES, que participou de toda a construção e concessão dessa IG”, destaca Paulo Barbosa, gerente da regional Norte do Sebrae/ES.

O produtor de pimenta-rosa e presidente da Associação dos Produtores de Aroeira do Espírito Santo (Nativa), Reginaldo Castro, comemora a obtenção da IG e espera que o produto seja ainda mais valorizado, em especial no Brasil.

“A pimenta-rosa atualmente é muito exportada para mercados como os da Europa, Ásia e Estados Unidos. Trabalhamos com o óleo essencial da aroeira, fazemos outros derivados dela. Os produtores terão a oportunidade de explorar mais o mercado diretamente, sem intermediários”, pontua Reginaldo.

O produtor de pimenta-rosa e presidente da Associação dos Produtores de Aroeira do Espírito Santo (Nativa), Reginaldo Castro, comemora a obtenção da IG Crédito: Sebrae/Divulgação

Terra fértil para várias culturas, o Espírito Santo também possui Indicação Geográfica para amêndoas de cacau, concedida à cidade de Linhares, maior produtor do Estado com mais de 8 mil toneladas por ano e o terceiro do país. A atuação do Sebrae/ES se deu desde a concessão até o acompanhamento aos produtores locais, que têm apostado na qualidade e na diversificação no uso da matéria-prima – desde a produção de chocolates finos à aguardente de cacau.

“O objetivo de nossa consultoria foi gerar vantagem competitiva para a Associação dos Cacauicultores do Espírito Santo (Acau) e, acima de tudo, sustentabilidade nas ações que valorizem o importante certificado conquistado. Foi utilizado um plano mercadológico, o branding, uma metodologia contendo um conjunto de estratégias estruturadas e amplamente planejadas, com o objetivo de fortalecimento da marca e do selo, valorizando todos os seus ativos, sejam eles aspectos do negócio, de comunicação, do design”, explica Carla Bortolozzo, gerente da regional Central do Sebrae/ES.

Terra fértil para várias culturas, o Espírito Santo também possui Indicação Geográfica para amêndoas de cacau Crédito: Sebrae/Divulgação

A agricultura não é o único potencial atestado pelas indicações no Estado. O mármore de Cachoeiro de Itapemirim também foi contemplado com uma IG - a cidade, inclusive, é conhecida internacionalmente hoje como a capital brasileira do mármore. Concedida em 2012, a IG atestou a vocação da cidade, alavancando a economia, o construtivismo cultural, arquitetônico e turístico.

“A evolução dos setores de exploração e beneficiamento de mármores e granitos, a sua produção e comercialização nacional e internacional transformaram o município no centro mais importante do país, sendo considerada a maior vitrine de negócios do setor de rochas ornamentais. O IG de mármore fortalece ainda mais essa identidade”, pontua Ivair Segheto Junior, gerente da regional Sul do Sebrae/ES.

A Panela de Barro de Goiabeiras também conquistou Indicação Geográfica (IG) Crédito: Sebrae/Divulgação

Indicações Geográficas do ES

Panelas de Barro de Goiabeiras

Mármore de Cachoeiro de Itapemirim

Cacau em amêndoas de Linhares

Inhame de São Bento de Urânia

Socol de Venda Nova do Imigrante

Café Conilon do Espírito Santo

Cafés Arábica das regiões das Montanhas do Espírito Santo

Café Arábica do Caparaó

Pimenta-rosa de São Mateus

Pimenta-do-reino do Espírito Santo

