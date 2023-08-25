Espírito Santo alcança 10 Indicações Geográficas e se destaca no país

Em um cenário cada vez mais acirrado, ter a qualidade e a procedência dos produtos reconhecidas torna-se um diferencial e tanto para conquistar espaço e desbravar novos mercados. A Indicação Geográfica (IG) é um dos mais importantes títulos e atesta que produtos e serviços são característicos de seu local de origem. Como consequência, atribui maior reputação, valor intrínseco e identidade própria, além de os distinguir em relação aos seus similares.
O Espírito Santo possui 10 Indicações Geográficas, a última delas concedida em julho deste ano pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi) à pimenta-rosa, da qual o estado é o maior produtor nacional. A IG tem como especificidade a Indicação de Procedência para o município de São Mateus, centro produtor de pimenta-rosa.
O Serviço de apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES) teve participação essencial nesta indicação, com investimento em recursos financeiros, assessoria técnica e acompanhamento de todo processo de concessão. Foram mais de cinco anos de trabalho.
“Tudo começou por volta de 2017, quando foi feito um diagnóstico pelo Sebrae/ES em que o potencial de IG da pimenta-rosa apontava para o município de São Mateus, com maior força na região conhecida como Nativo. Esse processo foi discutido e realizado por consultoria da Inovates, contratada pelo Sebrae/ES, que participou de toda a construção e concessão dessa IG”, destaca Paulo Barbosa, gerente da regional Norte do Sebrae/ES.
O produtor de pimenta-rosa e presidente da Associação dos Produtores de Aroeira do Espírito Santo (Nativa), Reginaldo Castro, comemora a obtenção da IG e espera que o produto seja ainda mais valorizado, em especial no Brasil.
“A pimenta-rosa atualmente é muito exportada para mercados como os da Europa, Ásia e Estados Unidos. Trabalhamos com o óleo essencial da aroeira, fazemos outros derivados dela. Os produtores terão a oportunidade de explorar mais o mercado diretamente, sem intermediários”, pontua Reginaldo.
Terra fértil para várias culturas, o Espírito Santo também possui Indicação Geográfica para amêndoas de cacau, concedida à cidade de Linhares, maior produtor do Estado com mais de 8 mil toneladas por ano e o terceiro do país. A atuação do Sebrae/ES se deu desde a concessão até o acompanhamento aos produtores locais, que têm apostado na qualidade e na diversificação no uso da matéria-prima – desde a produção de chocolates finos à aguardente de cacau.
“O objetivo de nossa consultoria foi gerar vantagem competitiva para a Associação dos Cacauicultores do Espírito Santo (Acau) e, acima de tudo, sustentabilidade nas ações que valorizem o importante certificado conquistado. Foi utilizado um plano mercadológico, o branding, uma metodologia contendo um conjunto de estratégias estruturadas e amplamente planejadas, com o objetivo de fortalecimento da marca e do selo, valorizando todos os seus ativos, sejam eles aspectos do negócio, de comunicação, do design”, explica Carla Bortolozzo, gerente da regional Central do Sebrae/ES.
A agricultura não é o único potencial atestado pelas indicações no Estado. O mármore de Cachoeiro de Itapemirim também foi contemplado com uma IG - a cidade, inclusive, é conhecida internacionalmente hoje como a capital brasileira do mármore. Concedida em 2012, a IG atestou a vocação da cidade, alavancando a economia, o construtivismo cultural, arquitetônico e turístico.
“A evolução dos setores de exploração e beneficiamento de mármores e granitos, a sua produção e comercialização nacional e internacional transformaram o município no centro mais importante do país, sendo considerada a maior vitrine de negócios do setor de rochas ornamentais. O IG de mármore fortalece ainda mais essa identidade”, pontua Ivair Segheto Junior, gerente da regional Sul do Sebrae/ES.
Indicações Geográficas do ES
- Panelas de Barro de Goiabeiras
- Mármore de Cachoeiro de Itapemirim
- Cacau em amêndoas de Linhares
- Inhame de São Bento de Urânia
- Socol de Venda Nova do Imigrante
- Café Conilon do Espírito Santo
- Cafés Arábica das regiões das Montanhas do Espírito Santo
- Café Arábica do Caparaó
- Pimenta-rosa de São Mateus
- Pimenta-do-reino do Espírito Santo