Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo de Marca

Espírito Santo alcança 10 Indicações Geográficas e se destaca no país

Com apoio do Sebrae/ES em todo o processo, estado conquista IG da pimenta-rosa que se junta a outros produtos de qualidade e procedência reconhecidos como o cacau e o mármore
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

25 ago 2023 às 17:30

Publicado em 25 de Agosto de 2023 às 17:30

Sebrae
A Indicação Geográfica (IG) é um dos mais importantes títulos e atesta que produtos e serviços são característicos de seu local de origem Crédito: Sebrae/Divulgação
Em um cenário cada vez mais acirrado, ter a qualidade e a procedência dos produtos reconhecidas torna-se um diferencial e tanto para conquistar espaço e desbravar novos mercados. A Indicação Geográfica (IG) é um dos mais importantes títulos e atesta que produtos e serviços são característicos de seu local de origem. Como consequência, atribui maior reputação, valor intrínseco e identidade própria, além de os distinguir em relação aos seus similares.
O Espírito Santo possui 10 Indicações Geográficas, a última delas concedida em julho deste ano pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi) à pimenta-rosa, da qual o estado é o maior produtor nacional. A IG tem como especificidade a Indicação de Procedência para o município de São Mateus, centro produtor de pimenta-rosa.
O ES possui 10 Indicações Geográficas, a última delas concedida em julho deste ano pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi) à pimenta-rosa
O ES possui 10 Indicações Geográficas, a última delas concedida em julho deste ano pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi) à pimenta-rosa Crédito: Sebrae/Divulgação
O Serviço de apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES) teve participação essencial nesta indicação, com investimento em recursos financeiros, assessoria técnica e acompanhamento de todo processo de concessão. Foram mais de cinco anos de trabalho.
“Tudo começou por volta de 2017, quando foi feito um diagnóstico pelo Sebrae/ES em que o potencial de IG da pimenta-rosa apontava para o município de São Mateus, com maior força na região conhecida como Nativo. Esse processo foi discutido e realizado por consultoria da Inovates, contratada pelo Sebrae/ES, que participou de toda a construção e concessão dessa IG”, destaca Paulo Barbosa, gerente da regional Norte do Sebrae/ES.
O produtor de pimenta-rosa e presidente da Associação dos Produtores de Aroeira do Espírito Santo (Nativa), Reginaldo Castro, comemora a obtenção da IG e espera que o produto seja ainda mais valorizado, em especial no Brasil.
“A pimenta-rosa atualmente é muito exportada para mercados como os da Europa, Ásia e Estados Unidos. Trabalhamos com o óleo essencial da aroeira, fazemos outros derivados dela. Os produtores terão a oportunidade de explorar mais o mercado diretamente, sem intermediários”, pontua Reginaldo.
Sebrae
O produtor de pimenta-rosa e presidente da Associação dos Produtores de Aroeira do Espírito Santo (Nativa), Reginaldo Castro, comemora a obtenção da IG Crédito: Sebrae/Divulgação
Terra fértil para várias culturas, o Espírito Santo também possui Indicação Geográfica para amêndoas de cacau, concedida à cidade de Linhares, maior produtor do Estado com mais de 8 mil toneladas por ano e o terceiro do país. A atuação do Sebrae/ES se deu desde a concessão até o acompanhamento aos produtores locais, que têm apostado na qualidade e na diversificação no uso da matéria-prima – desde a produção de chocolates finos à aguardente de cacau.
“O objetivo de nossa consultoria foi gerar vantagem competitiva para a Associação dos Cacauicultores do Espírito Santo (Acau) e, acima de tudo, sustentabilidade nas ações que valorizem o importante certificado conquistado. Foi utilizado um plano mercadológico, o branding, uma metodologia contendo um conjunto de estratégias estruturadas e amplamente planejadas, com o objetivo de fortalecimento da marca e do selo, valorizando todos os seus ativos, sejam eles aspectos do negócio, de comunicação, do design”, explica Carla Bortolozzo, gerente da regional Central do Sebrae/ES.
Sebrae
Terra fértil para várias culturas, o Espírito Santo também possui Indicação Geográfica para amêndoas de cacau Crédito: Sebrae/Divulgação
A agricultura não é o único potencial atestado pelas indicações no Estado. O mármore de Cachoeiro de Itapemirim também foi contemplado com uma IG - a cidade, inclusive, é conhecida internacionalmente hoje como a capital brasileira do mármore. Concedida em 2012, a IG atestou a vocação da cidade, alavancando a economia, o construtivismo cultural, arquitetônico e turístico.
“A evolução dos setores de exploração e beneficiamento de mármores e granitos, a sua produção e comercialização nacional e internacional transformaram o município no centro mais importante do país, sendo considerada a maior vitrine de negócios do setor de rochas ornamentais. O IG de mármore fortalece ainda mais essa identidade”, pontua Ivair Segheto Junior, gerente da regional Sul do Sebrae/ES.
A Panela de Barro de Goiabeiras também conquistou Indicação Geográfica (IG)
A Panela de Barro de Goiabeiras também conquistou Indicação Geográfica (IG) Crédito: Sebrae/Divulgação

Indicações Geográficas do ES

  1. Panelas de Barro de Goiabeiras
  2. Mármore de Cachoeiro de Itapemirim
  3. Cacau em amêndoas de Linhares
  4. Inhame de São Bento de Urânia
  5. Socol de Venda Nova do Imigrante
  6. Café Conilon do Espírito Santo
  7. Cafés Arábica das regiões das Montanhas do Espírito Santo
  8. Café Arábica do Caparaó
  9. Pimenta-rosa de São Mateus
  10. Pimenta-do-reino do Espírito Santo
Mármore de Cachoeiro traz o selo de Indicação Geográfica
Mármore de Cachoeiro recebeu o selo de Indicação Geográfica Crédito: Sebrae/Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados