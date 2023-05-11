Empresa de saneamento investe em diversidade e inovação em Cachoeiro de Itapemirim

A BRK opera os serviços de água e esgoto de Cachoeiro de Itapemirim desde 2017 Crédito: BRK/Divulgação

Em busca de desenvolvimento, muitas empresas, tanto no mercado capixaba quanto no nacional, têm investido em inovação e inclusão em seus ambientes internos. Em especial, porque é pela transformação social promovida, por essas novas políticas empresariais, que se constrói uma consciência de pertencimento de funcionários e, consequentemente, o desenvolvimento dos negócios. Esse é um dos compromissos da BRK com Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo, onde a companhia é responsável, há seis anos, pela operação dos serviços de água e esgoto.

Até 2024, por exemplo, a empresa firmou o compromisso de ter, pelo menos, 40% de mulheres em posições de liderança, explica o diretor Marcos Mendanha. “Já para promover a equidade racial, a concessionária desenvolve o Programa de Aceleração de Carreiras de Mulheres Negras e também tem como objetivo ter 40% de autodeclarados pretos ou pardos em posições de liderança até 2025.”

A BRK vê o saneamento como um ponto de partida para uma vida digna e sustentável nos mais de 100 municípios onde atua no país. Afinal, os serviços de água e esgoto produzem efeitos positivos diretos sobre o meio ambiente e contribuem para a inclusão e o desenvolvimento socioeconômico com a geração de emprego e renda.

“A água é um insumo essencial para toda sociedade, e os empreendimentos da indústria, comércio e serviços, ao contarem com uma água de qualidade, têm mais segurança de investir para o crescimento do município”, pontua Marcos Mendanha.

A empresa firmou o compromisso de ter, até 2024, pelo menos, 40% de mulheres em posições de liderança, explica o diretor Marcos Mendanha Crédito: BRK/Divulgação

Transformação social

A BRK busca promover a transformação social por meio da educação ambiental, com programas e ações dirigidas a estudantes com o objetivo de promover a consciência para a preservação do meio ambiente. “No desenvolvimento de pessoas, destacamos o movimento DiversifiK, que promove a diversidade e a inclusão na empresa. Ele está estruturado em um comitê que reúne líderes da BRK e quatro grupos de trabalho dedicados a gênero, raça, LGBTQ+ e PCDs”, ressalta o diretor.

Investimento em tecnologia e inovação

Mas a BRK não para por aí. Por desenvolver soluções capazes de evoluir o saneamento no Brasil e investir em projetos que modernizam e transformam a prestação de serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto, a BRK tem entre suas melhores práticas o foco em tecnologias e processos.

“Destacamos, por exemplo, o trabalho que visa à redução das perdas de água. Em Cachoeiro do Itapemirim, esse índice encontra-se em 23,45%, um dos menores do país e bastante abaixo da média nacional, que é de 40,25%”, reforça Marcos Mendanha.

A atuação destacada e os investimentos contínuos na modernização e ampliação dos serviços de água e esgoto resultaram na conquista, pela BRK, da primeira colocação no Ranking de Saneamento Básico dos Municípios Capixabas (RSBMC), levantamento promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), por dois anos consecutivos (2021 e 2022).

Desde 2017 na empresa, o diretor ainda conta que a inovação está inserida nos valores e na cultura da BRK. Por isso, foi desenvolvido um canal contínuo direcionado a busca de parcerias com pesquisadores, professores e startups que desejam investir em cocriar com a BRK. Internamente, o intraempreendedorismo é estimulado para trazer soluções mais eficientes para os clientes.

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