Empresa de aço no Norte do ES desenvolve ações de responsabilidade ambiental

A Brametal conta com estruturas de suporte para painéis fotovoltaicos do tipo fixa ou do tipo seguidor solar (trackers), que acompanham a movimentação solar e ampliam a eficiência de geração de energia elétrica da planta. Crédito: Brametal/Divulgação

Tão importante quanto pensar em progresso, é pensar em sustentabilidade. Afinal, cuidar do planeta diz muito sobre nosso papel como cidadão. De olho nesse cenário, muitas empresas estão aderindo a uma nova tendência de responsabilidade ambiental. O ESG (do inglês Environmental, Social and Governance) corresponde a um conjunto de práticas que procuram unir valor econômico às questões ambientais, sociais e de governança.

Reutilização da água do ar-condicionado para limpeza de vias, preservação de mata ciliar e recuperação dos resíduos de madeira são algumas das ações desenvolvidas pela Brametal, fábrica de estruturas metálicas para geração e transmissão de energia elétrica e telecomunicação, no Norte do Estado, com o objetivo de manter a responsabilidade com o meio ambiente.

Com 50 anos de história, a empresa tem trabalhado para se atualizar dentro do mercado. Pensando nisso, foi criado um núcleo de engenharia e desenvolvimento para manter o debate acontecendo dentro da Brametal e garantir que as ações estejam em dia com os ideais da marca.

Quem confirma essa iniciativa é o diretor de negócios da empresa, Alexandre Queiroz Schmidt. Segundo ele, a motivação, o empoderamento e o desenvolvimento dos colaboradores fazem parte da missão da marca que busca gerir instrumentos de inclusão e pertencimento dentro das rotinas administrativas.

"Vamos completar 23 anos que atuamos no Espírito Santo e tivemos uma ótima recepção por parte dos capixabas. É por isso que trabalhamos para manter nossos ambientes saudáveis, da mesma forma que queremos garantir que nossas ações estejam de acordo com a nossa consciência de responsabilidade ambiental" Alexandre Queiroz Schmidt - Diretor de negócios da Brametal

Além disso, a empresa também investiu na construção de uma caixa de armazenamento de água de chuva para o reaproveitamento dos litros acumulados. A partir disso, a Brametal consegue utilizar na confecção de banhos de decapagem e limpeza de vias.

“Também realizamos a troca de lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED e apoiamos o projeto Campeões de Vida, uma escola de futebol que tem como objetivo transformar a realidade de adolescentes e jovens com riscos sociais por meio do esporte”, pontua o diretor de negócios.

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