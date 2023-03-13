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Empresa de aço no Norte do ES desenvolve ações de responsabilidade ambiental

Pensando de forma sustentável, a Brametal tem investido em unir valor econômico às questões ambientais

Publicado em 13 de Março de 2023 às 17:16

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

13 mar 2023 às 17:16
A Brametal conta com estruturas de suporte para painéis fotovoltaicos do tipo fixa ou do tipo seguidor solar (trackers) que acompanham a movimentação solar e ampliam a eficiência de geração de energia elétrica da planta.
A Brametal conta com estruturas de suporte para painéis fotovoltaicos do tipo fixa ou do tipo seguidor solar (trackers), que acompanham a movimentação solar e ampliam a eficiência de geração de energia elétrica da planta. Crédito: Brametal/Divulgação
Tão importante quanto pensar em progresso, é pensar em sustentabilidade. Afinal, cuidar do planeta diz muito sobre nosso papel como cidadão. De olho nesse cenário, muitas empresas estão aderindo a uma nova tendência de responsabilidade ambiental. O ESG (do inglês Environmental, Social and Governance) corresponde a um conjunto de práticas que procuram unir valor econômico às questões ambientais, sociais e de governança.
Reutilização da água do ar-condicionado para limpeza de vias, preservação de mata ciliar e recuperação dos resíduos de madeira são algumas das ações desenvolvidas pela Brametal, fábrica de estruturas metálicas para geração e transmissão de energia elétrica e telecomunicação, no Norte do Estado, com o objetivo de manter a responsabilidade com o meio ambiente.
Com 50 anos de história, a empresa tem trabalhado para se atualizar dentro do mercado. Pensando nisso, foi criado um núcleo de engenharia e desenvolvimento para manter o debate acontecendo dentro da Brametal e garantir que as ações estejam em dia com os ideais da marca.
Quem confirma essa iniciativa é o diretor de negócios da empresa, Alexandre Queiroz Schmidt. Segundo ele, a motivação, o empoderamento e o desenvolvimento dos colaboradores fazem parte da missão da marca que busca gerir instrumentos de inclusão e pertencimento dentro das rotinas administrativas.
"Vamos completar 23 anos que atuamos no Espírito Santo e tivemos uma ótima recepção por parte dos capixabas. É por isso que trabalhamos para manter nossos ambientes saudáveis, da mesma forma que queremos garantir que nossas ações estejam de acordo com a nossa consciência de responsabilidade ambiental"
Alexandre Queiroz Schmidt - Diretor de negócios da Brametal
Além disso, a empresa também investiu na construção de uma caixa de armazenamento de água de chuva para o reaproveitamento dos litros acumulados. A partir disso, a Brametal consegue utilizar na confecção de banhos de decapagem e limpeza de vias.
“Também realizamos a troca de lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED e apoiamos o projeto Campeões de Vida, uma escola de futebol que tem como objetivo transformar a realidade de adolescentes e jovens com riscos sociais por meio do esporte”, pontua o diretor de negócios.

Brametal

Com uma capacidade produtiva de até 200 mil toneladas por ano, a Brametal é uma das principais fornecedoras de estruturas metálicas na América. Com soluções de estruturas metálicas para atender as mais diversas demandas do setor de geração de energia solar fotovoltaica,  sendo pequenas ou grandes plantas, a empresa conta com estruturas de suporte para painéis fotovoltaicos do tipo fixa ou do tipo seguidor solar (trackers) que acompanham a movimentação solar e ampliam a eficiência de geração de energia elétrica da planta.

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