Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo de Marca

Empresa capixaba planeja loja exclusiva para a venda de ovos

A unidade, que vai oferecer até produtos gourmets, faz parte de uma estratégia para fortalecer a ligação da marca KerOvos com os consumidores
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

07 jul 2022 às 10:31

Publicado em 07 de Julho de 2022 às 10:31

Kerovos
A Kerovos se dedica ao aperfeiçoamento dos processos produtivos para oferecer o melhor produto ao consumidor Crédito: Divulgação/Kerovos
Alimento tradicional e muito presente na gastronomia, o ovo vai ganhar mais destaque no Espírito Santo: a KerOvos planeja inaugurar uma loja exclusiva do produto.
A proposta da empresa, que se identifica como “capixaba da gema”, é oferecer um local para que os consumidores tenham acesso a toda a variedade de ovos produzidos: básicos, gourmets e especiais.
O diretor comercial Igor Ingle Kerckhoff explica que a novidade faz parte de uma estratégia para fortalecer a ligação da marca KerOvos com os consumidores capixabas.
“Comprometidos em fornecer um alimento com qualidade e segurança alimentar, buscamos o fortalecimento da marca KerOvos com o mercado capixaba, de forma a concretizar a certeza do nosso consumidor em escolher o melhor ovo: KerOvos”, destaca.
Além da criação da loja, Igor Kerckhoff evidencia que, diante de um segmento em crescimento, a KerOvos tem projetos para a ampliação da produção de ovos orgânicos, caipira e de galinha livre da gaiola.
"A KerOvos Alimentos é autêntica capixaba da gema e, sendo o nosso maior mercado, objetivamos sempre maior participação nesse segmento que se expande a cada ano"
Igor Ingle Kerckhoff - Diretor comercial
Esses investimentos da KerOvos no Espírito Santo são resultado de uma relação de confiança estabelecida com o público capixaba.
São décadas dedicadas à produção de ovos, observa Igor Kerckhoff, e aperfeiçoamento dos processos produtivos para oferecer o melhor produto ao consumidor.
O diretor comercial também reconhece todo o empenho dos funcionários da empresa, da produção à entrega do produto para os consumidores.
“Estamos comprometidos desde o primeiro dia de vida dos pintinhos até o transporte do ovo para a gôndula do supermercado. Acreditamos que este diferencial resulta em nossa reconhecida qualidade, fruto do cuidado e dedicação de toda a equipe”, valoriza.
E Igor Kerckhoff acrescenta: “sabemos que hoje os KerOvos estão presentes na mesa da maioria dos capixabas e, para nós, é de grande satisfação oferecer um alimento seguro e de qualidade para tantas famílias.”

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados