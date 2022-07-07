Empresa capixaba planeja loja exclusiva para a venda de ovos

A Kerovos se dedica ao aperfeiçoamento dos processos produtivos para oferecer o melhor produto ao consumidor Crédito: Divulgação/Kerovos

Alimento tradicional e muito presente na gastronomia, o ovo vai ganhar mais destaque no Espírito Santo: a KerOvos planeja inaugurar uma loja exclusiva do produto.

A proposta da empresa, que se identifica como “capixaba da gema”, é oferecer um local para que os consumidores tenham acesso a toda a variedade de ovos produzidos: básicos, gourmets e especiais.

O diretor comercial Igor Ingle Kerckhoff explica que a novidade faz parte de uma estratégia para fortalecer a ligação da marca KerOvos com os consumidores capixabas.

“Comprometidos em fornecer um alimento com qualidade e segurança alimentar, buscamos o fortalecimento da marca KerOvos com o mercado capixaba, de forma a concretizar a certeza do nosso consumidor em escolher o melhor ovo: KerOvos”, destaca.

Além da criação da loja, Igor Kerckhoff evidencia que, diante de um segmento em crescimento, a KerOvos tem projetos para a ampliação da produção de ovos orgânicos, caipira e de galinha livre da gaiola.

"A KerOvos Alimentos é autêntica capixaba da gema e, sendo o nosso maior mercado, objetivamos sempre maior participação nesse segmento que se expande a cada ano" Igor Ingle Kerckhoff - Diretor comercial

Esses investimentos da KerOvos no Espírito Santo são resultado de uma relação de confiança estabelecida com o público capixaba.

São décadas dedicadas à produção de ovos, observa Igor Kerckhoff, e aperfeiçoamento dos processos produtivos para oferecer o melhor produto ao consumidor.

O diretor comercial também reconhece todo o empenho dos funcionários da empresa, da produção à entrega do produto para os consumidores.

“Estamos comprometidos desde o primeiro dia de vida dos pintinhos até o transporte do ovo para a gôndula do supermercado. Acreditamos que este diferencial resulta em nossa reconhecida qualidade, fruto do cuidado e dedicação de toda a equipe”, valoriza.