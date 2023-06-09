Empreendimento na Praia do Canto foca em áreas de desconexão

Espaços de desconexão, áreas de lazer, ambientes naturais, salões gourmet… enfim, um bom empreendimento pensa em formas de facilitar o dia a dia dos futuros moradores e, consequentemente, agregar qualidade de vida. Mas, além de oferecer esses itens, também é preciso considerar a funcionalidade desses cômodos e como eles podem se relacionar de forma prática à rotina de quem vive no local.
Foi com essa visão de arquitetura que o Iconic, novo empreendimento da Mazzini Construtora, foi desenvolvido, conforme explica o diretor de Incorporação, Luiz Cláudio Mazzini Gomes. Localizado na Praia do Canto, em Vitória, o projeto oferece espaços personalizados de conforto e exclusividade em tipologias de luxo de três a quatro quartos com suíte.
"Buscamos desenvolver uma infraestrutura de lazer bastante completa, mas que ao mesmo tempo fosse prática e funcional em sua utilização. Focamos então nas facilidades de manutenção e conservação do empreendimento"
O diretor de Incorporação ainda explica que esses espaços de lazer foram distribuídos em diferentes andares do edifício, o que permite a utilização desses ambientes em momentos separados. Sendo assim, confraternizações mais agitadas, por exemplo, não irão atrapalhar quem quiser aproveitar um período de descanso.
Aliás, no Iconic, dos apartamentos às áreas comuns, os moradores vão ter espaços apropriados para valorizar as coisas simples da vida, como passar momentos ao lado de familiares e amigos com comodidade.
“A Mazzini tem como premissa o conforto do usuário e é nisso que nos baseamos ao desenvolver um novo empreendimento. É por isso também que sempre incorporamos itens de sustentabilidade e tecnologia, que quando bem combinados podem representar um ótimo resultado de investimento para o comprador”, reforça Luiz Cláudio Mazzini.
O uso responsável dos recursos naturais, inclusive, é um dos destaques do empreendimento. O Iconic conta com infraestrutura para ponto de recarga de veículo elétrico por vaga ou conjunto de vagas da unidade, kit automação para um ambiente de cada apartamento, linha frigorígena dos splits instalada nos quartos e sala e reservatório para armazenamento de água dos splits, para limpeza das áreas comuns, por exemplo.
Com uma área de lazer completa e toda montada, os moradores poderão usufruir de espaços como wine garden, game room, academias interna e externa, salão de festas, playground, coworking, espaço gourmet, espaço kids, piscina, quadra recreativa e espaço desconexão.
Além de ambientes como delivery room, bicicletários com ferramentaria, pulmão de segurança, track indoor nas escadas de segurança e concierge.
“Estabelecemos que o Iconic refletisse um novo entendimento de luxo. Não é sobre ser extravagante ou rebuscado, mas equilibrado e funcional, com o objetivo de permitir ao usuário conforto e facilidade de manutenção e conservação”, finaliza Luiz Cláudio Mazzini.
Iconic Design Living
- Endereço: Rua Aleixo Netto, 646, esquina com rua Saul Navarro, Praia do Canto
- Características: apartamentos de 3 e 4 suítes, de 103m² a 135m². Cobertura linear com rooftop.
- Projeto arquitetônico: DG Projetos
- Projeto de interior: Vivan Coser
- Projeto paisagístico: Roberto Riscala
- Total de unidades: 37 unidades
- Área total do terreno: 1.308,27 m²
- Pavimentos: 21
- Vagas de garagem: de 2 até 4 vagas. Cobertura com 5 vagas.
- Lazer completo: wine garden, game room, academias interna e externa, salão de festas, playground, coworking, espaço gourmet, espaço kids, piscina, quadra recreativa e espaço desconexão.
- Telefone: 27 4042-4101
- WhatsApp: 27 98819-0442
- Site: iconicpraiadocanto.com.br
- Instagram: instagram.com/mazziniconstrutora
- Facebook: facebook.com/mazziniconstrutora
- Youtube: @MazziniGomes