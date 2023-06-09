Empreendimento na Praia do Canto foca em áreas de desconexão

Com ambientes focados no verde, o Iconic prioriza espaços para valorizar as coisas simples da vida, como passar momentos ao lado de familiares e amigos Crédito: Mazzini Construtora e Incorporadora/Divulgação

Espaços de desconexão, áreas de lazer, ambientes naturais, salões gourmet… enfim, um bom empreendimento pensa em formas de facilitar o dia a dia dos futuros moradores e, consequentemente, agregar qualidade de vida. Mas, além de oferecer esses itens, também é preciso considerar a funcionalidade desses cômodos e como eles podem se relacionar de forma prática à rotina de quem vive no local.

Foi com essa visão de arquitetura que o Iconic, novo empreendimento da Mazzini Construtora, foi desenvolvido, conforme explica o diretor de Incorporação, Luiz Cláudio Mazzini Gomes. Localizado na Praia do Canto, em Vitória, o projeto oferece espaços personalizados de conforto e exclusividade em tipologias de luxo de três a quatro quartos com suíte.

"Buscamos desenvolver uma infraestrutura de lazer bastante completa, mas que ao mesmo tempo fosse prática e funcional em sua utilização. Focamos então nas facilidades de manutenção e conservação do empreendimento" Luiz Cláudio Mazzini Gomes - Diretor de Incorporação da Mazzini Construtora e Incorporadora

O diretor de Incorporação ainda explica que esses espaços de lazer foram distribuídos em diferentes andares do edifício, o que permite a utilização desses ambientes em momentos separados. Sendo assim, confraternizações mais agitadas, por exemplo, não irão atrapalhar quem quiser aproveitar um período de descanso.

Aliás, no Iconic, dos apartamentos às áreas comuns, os moradores vão ter espaços apropriados para valorizar as coisas simples da vida, como passar momentos ao lado de familiares e amigos com comodidade.

O empreendimento conta com tipologias de luxo de três a quatro quartos com suíte Crédito: Mazzini Construtora e Incorporadora/Divulgação

“A Mazzini tem como premissa o conforto do usuário e é nisso que nos baseamos ao desenvolver um novo empreendimento. É por isso também que sempre incorporamos itens de sustentabilidade e tecnologia, que quando bem combinados podem representar um ótimo resultado de investimento para o comprador”, reforça Luiz Cláudio Mazzini.

O uso responsável dos recursos naturais, inclusive, é um dos destaques do empreendimento. O Iconic conta com infraestrutura para ponto de recarga de veículo elétrico por vaga ou conjunto de vagas da unidade, kit automação para um ambiente de cada apartamento, linha frigorígena dos splits instalada nos quartos e sala e reservatório para armazenamento de água dos splits, para limpeza das áreas comuns, por exemplo.

Com uma área de lazer completa e toda montada, os moradores poderão usufruir de espaços como wine garden, game room, academias interna e externa, salão de festas, playground, coworking, espaço gourmet, espaço kids, piscina, quadra recreativa e espaço desconexão.

Pensando na comodidade dos moradores, o Iconic Living Design conta com um delivery room Crédito: Mazzini Construtora e Incorporadora/Divulgação

Além de ambientes como delivery room, bicicletários com ferramentaria, pulmão de segurança, track indoor nas escadas de segurança e concierge.

“Estabelecemos que o Iconic refletisse um novo entendimento de luxo. Não é sobre ser extravagante ou rebuscado, mas equilibrado e funcional, com o objetivo de permitir ao usuário conforto e facilidade de manutenção e conservação”, finaliza Luiz Cláudio Mazzini.

Iconic Design Living

Localizado na Praia do Canto, em Vitória, o projeto oferece espaços personalizados de conforto e exclusividade Crédito: Mazzini Construtora e Incorporadora/Divulgação

Endereço: Rua Aleixo Netto, 646, esquina com rua Saul Navarro, Praia do Canto

Rua Aleixo Netto, 646, esquina com rua Saul Navarro, Praia do Canto Características: apartamentos de 3 e 4 suítes, de 103m² a 135m². Cobertura linear com rooftop.

apartamentos de 3 e 4 suítes, de 103m² a 135m². Cobertura linear com rooftop. Projeto arquitetônico: DG Projetos

DG Projetos Projeto de interior: Vivan Coser

Vivan Coser Projeto paisagístico: Roberto Riscala

Roberto Riscala Total de unidades: 37 unidades

37 unidades Área total do terreno: 1.308,27 m²

1.308,27 m² Pavimentos: 21

21 Vagas de garagem: de 2 até 4 vagas. Cobertura com 5 vagas.

de 2 até 4 vagas. Cobertura com 5 vagas. Lazer completo: wine garden, game room, academias interna e externa, salão de festas, playground, coworking, espaço gourmet, espaço kids, piscina, quadra recreativa e espaço desconexão.

wine garden, game room, academias interna e externa, salão de festas, playground, coworking, espaço gourmet, espaço kids, piscina, quadra recreativa e espaço desconexão. Telefone: 27 4042-4101

27 4042-4101 WhatsApp: 27 98819-0442

27 98819-0442 Site: iconicpraiadocanto.com.br

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