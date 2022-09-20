Consultórios odontológicos investem no bem-estar do paciente

Os consultórios odontológicos passaram a investir no bem-estar dos pacientes, com equipamentos mais modernos e um ambiente mais acolhedor Crédito: Olsen/Divulgação

É verdade que muita gente se arrepia só de pensar em fazer um tratamento dentário. No imaginário popular, ir ao dentista é sinônimo de tortura. Mas isso está mudando. Os consultórios odontológicos passaram a investir no bem-estar dos pacientes, com técnicas e procedimentos menos dolorosos, com equipamentos mais modernos e um ambiente mais acolhedor e agradável.

Inclusive, o Brasil é um dos países com mais dentistas no mundo e a odontologia nacional é referência de qualidade. Muitos desses profissionais abriram seus olhos para a importância de tornar a consulta o menos incômoda possível, com menos medo e tensão.

Isso explica a procura por equipamentos mais modernos, com acabamento sofisticado, projetados com ergonomia, segurança e feitos para durar, como destaca Roseli Carvalho, gerente comercial da Olsen, empresa brasileira que acaba de abrir uma filial em Vitória.

"Nossos produtos têm design diferenciado e qualidade superior, o que garante uma durabilidade única no mercado", afirma a gerente.

Na Olsen, é possível encontrar cadeiras odontológicas com estofamento de couro e com costura diferenciada Crédito: Olsen/Divulgação

Se na cabeça do paciente ir ao dentista ainda é algo ruim, será que ele pensaria igual depois de ser atendido em uma cadeira com estofamento macio e couro legítimo? E se essa cadeira tivesse massageador para aliviar ainda mais as tensões e um conector USB para que ele não precisasse ficar preocupado com a bateria do celular indo embora durante a consulta? Certamente a sensação seria outra.

Mesmo em casos de procedimentos mais incômodos e demorados, o fato de eliminar outros fatores que potencializam essas sensações negativas já é um grande diferencial.

Segundo a gerente da Olsen, os clientes mais exigentes têm buscado cadeiras odontológicas com estofamento de couro, com costura diferenciada, e também de uma cor que harmonize com todo o ambiente do consultório.

CONFORTO E SEGURANÇA

Mesmo em casos de procedimentos mais incômodos, o fato de eliminar outros fatores que potencializam sensações negativas em um tratamento odontológico é um grande diferencial Crédito: Olsen/Divulgação

Rafaela Correa, dentista em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, acredita que quando um paciente se sente mais confortável e seguro na consulta, o tratamento flui melhor, facilitando também a performance do próprio dentista.

"Temos uma clínica há 19 anos na cidade. Resolvemos modernizar o ambiente. Compramos uma cadeira. Um mês depois, compramos outras duas. Depois, mais três da mesma empresa. Elas me atraíram pela beleza, inicialmente. Personalizei na cor azul. Os pacientes ficam encantados. E têm muita qualidade no material. Um equipamento que não dá problema", conta a dentista, que se tornou cliente da Olsen.

NOVA UNIDADE DA OLSEN EM VITÓRIA

Uma característica da Olsen que sobrevive desde o seu início até os dias de hoje é o domínio completo de todas as fases de concepção e de produção verticalizada de seus equipamentos Crédito: Olsen/Divulgação

Com 44 anos no mercado e presente em mais de 100 países, a Olsen é uma multinacional que cresceu no universo odontológico, mas atende também outras áreas da saúde, fornecendo equipamentos como mesas para ginecologistas, para dermatologistas, oftalmologistas ou cadeiras para pacientes que ficarão até seis ou oito horas em hemodiálise.

A odontologia, porém, é o carro chefe da empresa, com filiais nas principais capitais e que, agora, tem sua loja na Praia do Suá, em Vitória.

"O destaque desta filial em Vitória é o showroom de 140 metros quadrados, com dezenas de equipamentos. Ali, o cliente tem a oportunidade de ver de perto, experimentar as cadeiras. E não apenas comprar pelo catálogo, como é feito com outras marcas. A ideia é que o cliente possa conhecer nosso produto em detalhes", destaca o fundador e presidente da empresa, Cesar Augusto Olsen.

Para o empresário, uma característica da Olsen que sobrevive desde o seu início até os dias de hoje é o domínio completo de todas as fases de concepção e de produção verticalizada de seus equipamentos, um aspecto que deixa encantados os que procuram a fábrica para visitar as linhas de montagem, sobretudo os estrangeiros.

Com 44 anos no mercado e presente em mais de 100 países, a Olsen agora tem uma unidade na Praia do Suá, em Vitória Crédito: Olsen/Divulgação

A empresa continua se expandindo, mas o reconhecimento do mercado já está consolidado graças ao constante aprimoramento aplicado aos conjuntos e às conquistas de certificações internacionais ISO e da Comunidade Europeia – CE, e mais recentemente, a FDA norte-americana, para onde a Olsen projeta sua estratégica expansão.

Para conhecer os produtos, basta agendar uma visita ao showroom da Olsen, na rua Neves Armond, 189, na Praia do Suá, em Vitória. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, de 8h30 às 18h, e aos sábados de 8h30 às 12h.

Fábrica da Olsen: multinacional cresceu no universo odontológico, mas atende também outras áreas da saúde Crédito: Olsen/Divulgação

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