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Cinco tendências para decorar sua casa

A Politintas dá sugestões para transformar os ambientes de forma rápida, simples e sem sujeira
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

21 jun 2021 às 20:00

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 20:00

Decoração; pintura; Politintas
A pintura ajuda a renovar os ambientes da casa Crédito: Coral/Divulgação
Para quem já está cansado da decoração de casa, é hora de conhecer as tendências que estão fazendo sucesso mundo afora e vão deixar os ambientes mais bonitos do que nunca. E o melhor de tudo: será uma transformação rápida, econômica e sem quebra-quebra. Confira as tendências para decorar a casa com a Politintas!

Boiseries

A decoração em estilo industrial revela-se uma forte tendência. Na Politintas, há diversos produtos para obter esse visual mais moderno e descolado, entre eles o cimento queimado, que pode ser aplicado nas paredes, no piso ou no teto.  Para o piso, aposte na Suvinil Piso Cimento Queimado. Para a parede, experimente a Coral Decora Efeitos Especiais Cimento Queimado ou o Cimento Queimado Dacapo, uma argamassa de fácil aplicação e secagem rápida.
Pintar as paredes é uma forma econômica e simples de transformar os ambientes. Basta um pouco de cor para mudar completamente o visual de qualquer espaço. Neste quesito, está super em alta a pintura geométrica, que confere um ar jovem, moderno e descontraído à decoração. Outra opção é pintar meia parede ou usar formas orgânicas, isto é, fazer a pintura de formatos aleatórios na parede, misturando cores conforme o gosto dos donos do imóvel. Confira algumas dicas e inspire-se para criar um ambiente novo e bonito usando apenas tinta.
Portas e rodapés coloridos são outra tendência que têm ganhado espaço em muitos projetos. Para pintar, escolha uma tinta esmalte à base de água, disponível nos acabamentos brilhante e acetinado. Uma dica é a tinta esmalte Suvinil Esmalte Seca Rápido, que não deixa cheiro e nem amarela. Outra opção é o Esmalte Base Água Eco da Sherwin-Williams, com ótimo poder de cobertura e fino acabamento. A Politintas também oferece a Coral Coralit Secagem Rápida (linha Balance), um esmalte lavável sem odor e com alta durabilidade.
Também tem tendência para deixar o banheiro mais bonito. A dica é menos revestimento e mais tinta! Na Politintas, há produtos mais resistentes para serem usados nesse ambiente. Uma opção é a tinta acrílica Coral Renova Tetos Banheiros & Cozinhas, que pode ser aplicada diretamente sobre o mofo, sem limpar antes. Outra dica é a tinta Suvinil Multisuperfícies Epóxi Base Água, para ser usada sobre azulejos, pastilhas, vidro e alvenaria. Para as áreas molhadas, uma boa sugestão é a Renova Azulejos Epoxi  ( à base de água).
A boiserie, técnica antiga de revestir as paredes com molduras, voltou a ser tendência e tem ganhado espaço em muitos projetos. Geralmente, elas são pintadas com o mesmo tom da parede e ficam “invisíveis”, sendo apenas um adorno que traz mais textura e profundidade ao ambiente. Na Politintas, o cliente encontra boiseries e rodameios para aplicar essas molduras bem charmosas na parede, além da tinta ideal para fazer a pintura do acabamento.
Agora que já conferiu as últimas tendências para decorar a sua casa, é só escolher as que mais gostou e iniciar a transformação do seu lar, doce lar!

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