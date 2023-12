Conteúdo de Marca

Cesan apoia jovens jornalistas e amplia diálogo com a comunidade

Parceira do Curso de Residência em Jornalismo, a Cesan busca promover diálogo maior com as comunidades do ES

3 min de leitura min de leitura

A Cesan uniu forças ao Curso de Residência em Jornalismo, que teve como tema “Somos Capixabas: o poder das comunidades do ES”. (Arquivo pessoal)

Produzido por Estúdio Gazeta Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.

Saiba mais em negocios.redegazeta.com.br/estudiogazeta

Apresentado por Cesan

Para construir uma sociedade com melhores oportunidades é preciso dar voz às comunidades. Empresas que defendem essa bandeira devem, então, estabelecer uma relação de proximidade com o público em que o primeiro passo é se abrir ao diálogo. Por meio da comunicação é possível compreender as demandas do mercado e estabelecer uma atuação especializada que de fato solucione os problemas da população. E é nisso que a Cesan tem investido.

Este ano, a empresa de tratamento de água uniu forças a um projeto já tradicional da Rede Gazeta, o Curso de Residência em Jornalismo, que teve como tema “Somos Capixabas: o poder das comunidades do ES”.

Isso porque a Cesan compreende o curso como uma oportunidade de apoiar jornalistas recém-formados ou finalistas da graduação, e promover a interação com a população capixaba por meio da produção de conteúdos de marca por jovens profissionais.

“Temos orgulho em participar de um curso que carrega a tão importante missão de conectar a execução exitosa do serviço público a população e comunidade como um todo. O nosso trabalho não estaria completo sem essas vozes”, afirmou o presidente da empresa, Munir Abud, na cerimônia de encerramento do projeto em dezembro de 2023.

Essa parceria aconteceu no “Residente Sombra”, um projeto que integra a grade curricular do curso, em que os jornalistas selecionados têm a oportunidade de vivenciar as rotinas de comunicação e assessorias das empresas parceiras.

O jornalista e ex-residente Gabriel Mazim conta que a experiência permitiu um desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional. Responsável pela produção de uma reportagem e de um reels para o Instagram de A Gazeta, ele teve a oportunidade de conversar com engenheiros e especialistas sobre o processo de expansão da Estação de Tratamento de Água V, na Serra, que vai beneficiar comunidades de cinco municípios capixabas.

“Tive a oportunidade de ver como acontece a interação entre marca e empresa e ter o contato direto com o que eles querem mostrar para a gente. Nesse caso, foi a Estação de Tratamento V, na Serra, em que eu também pude conhecer uma parte mais técnica do tratamento de água que não sabia antes”, destaca Mazim.

R$ 61,5 milhões investidos na Estação de Tratamento V, na Serra

A obra abordada no conteúdo deve aprimorar o fornecimento de água tratada para mais de 570 mil moradores de cinco municípios capixabas: Vitória, Serra, Cariacica, Fundão e Aracruz. Foram mais de R$ 61,5 milhões investidos no projeto com previsão de conclusão no próximo trimestre.

O coordenador do Curso de Residência em Jornalismo e gerente de Comunicação Institucional da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti, conta que essa produção é fruto de uma colaboração do parceiro que se disponibilizou a receber o estudante e prestar todo o suporte para a construção de um conteúdo que pudesse falar diretamente com a comunidade.

“A Cesan tem uma importância por estar em muitas comunidades capixabas e atua na maioria dos municípios com a questão do saneamento, que sabemos o quanto é importante e pode transformar as comunidades. Quando eles escolheram falar da ampliação da Estação de Tratamento V, na Serra, e o impacto que isso traria para o município, foi o match perfeito por se tratar de um tema que, às vezes, passa despercebido para a população, mas é preciso traduzir o quanto é importante”, finaliza.

Cesan

Veja Também Obra da Cesan vai garantir continuidade do abastecimento para 570 mil moradores no ES

Este é um conteúdo de responsabilidade do anunciante.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta