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Conteúdo de Marca

Arroz campeão aposta em novas embalagens e identidade visual

Sepé já estampa em seus produtos a nova imagem do Sepezinho, inspirado em um guerreiro indígena da História brasileira

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 17:16

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

28 jun 2022 às 17:16
Arroz Sepé faz a alegria também da criançada
Arroz Sepé, alimento que agrada a todos os paladares da família, é também o xodó das crianças. Crédito: Divulgação
O ano de 2022 começou repleto de surpresas para os consumidores da marca Sepé, pois toda a linha de produtos está de cara nova, após reformulações em suas embalagens e na logomarca. Mais uma vez em primeiro lugar no Recall de Marcas Rede Gazeta, o Arroz Sepé, produzido no Rio Grande do Sul pela Cooperativa Tritícola Sepeense, manteve a liderança por ser um alimento essencial no dia a dia do brasileiro, aponta a empresa.
Conhecida tradicionalmente como a “marca do indiozinho”, a Sepé buscou homenagear Sepé Tiarajú, guerreiro indígena brasileiro, símbolo de luta e coragem na História do Brasil. É esse o personagem quem dá o nome ao produto. Para a mudança da identidade, foram feitas diversas análises e pesquisas, como sobre a tradição das cantigas infantis, sobre os relatos das famílias nas quais o consumo do alimento passou de geração em geração e sobre o carinho das crianças com a marca.
Arroz Sepé logomarca
Logomarca atualizada do arroz: Sepezinho está de cara nova Crédito: Divulgação
Com todos esses fatores que ajudaram na construção da comunicação da marca ao longo dos 40 anos no mercado, nasceu o Sepezinho, uma criança por volta dos seus 8 a 10 anos que retrata figura do herói, curioso, que desbrava os lugares onde está, sendo inspiração para todas as gerações.
 Criando oportunidades e novas formas de comunicação, a mudança visual já tem mostrado diversos benefícios, segundo a assessora de Comunicação da Cotrisel e responsável pelo marketing da marca, Juliana Graebner.
"Somos conhecidos há anos como o 'arroz do indiozinho'. Nosso objetivo partiu da oportunidade de dar vida a ele. Então, desde o lançamento do Sepezinho, temos recebido diversos feedbacks positivos. Nossos consumidores têm aceitado muito bem as novas embalagens, que trazem ainda mais cor e vida aos nossos produtos. Agora temos um personagem, uma identidade que vai ser trabalhada ao longo dos anos em muitos conteúdos."
 Juliana Graebner - Assessora de Comunicação da Cotrisel 
Ainda em 2022, a marca terá mais um lançamento: as embalagens da linha Gourmet, que devem estar no mercado até o mês de julho.
Para quem ainda não conhece as novas embalagens do Arroz Sepé, é só acessar as redes sociais da marca (Instagram e Facebook, por exemplo) e conferir todo o portfólio com marca do indiozinho de cara nova.
Planta industrial da Crotisel, fabricante do Arroz Sepé
Planta industrial da gaúcha Crotisel, fabricante do Arroz Sepé Crédito: Divulgação

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