Aprendizado prático forma profissionais de destaque no ES

UniSales adotou um currículo baseado em competências com metodologias ativas de aprendizagem Crédito: UniSales/Divulgação

O aluno, como protagonista do seu aprendizado, ativa os conhecimentos em espaços de estudo e práticas por meio da experimentação baseada em projetos e soluções de problemas reais. Esse é o método escolhido pelo Centro Universitário Salesiano (UniSales) a fim de formar profissionais de destaque no Espírito Santo.

Desde 2019, a instituição de ensino adotou um currículo baseado em competências com metodologias ativas de aprendizagem. Com ela, o estudante se torna um produtor ativo de conhecimento desde o início do curso com a prática em sala de aula, projetos, extensão e estágios.

“Se compararmos a um currículo tradicional do ensino superior, ele quase sempre é baseado em disciplinas com uma visão fragmentada, no qual o conhecimento se dá em degraus. No UniSales, temos uma visão integrativa. O aluno pode aplicar o conhecimento enquanto o aprende”, explica a reitora do UniSales, a professora Carmen Luiza Silva.

A instituição possui uma matriz curricular que se estrutura por projetos que visam o desenvolvimento de competências profissionais, planejados a partir daquilo que o Ministério da Educação, conselhos de classe e mercado de trabalho exigem para cada profissão.

Carmen Luiza Silva: “O UniSales é pioneiro no Estado nesta metodologia que coloca o aluno, desde o primeiro período, como protagonista do seu aprendizado Crédito: UniSales/Divulgação

Assim, os currículos do UniSales são apoiados por metodologias ativas, uso de tecnologias disponíveis e estratégias de engajamento do aluno para formação integral. Isso engloba o desenvolvimento de competências, conhecimentos, habilidades cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores.

“O UniSales é pioneiro no Estado nesta metodologia que coloca o aluno, desde o primeiro período, como protagonista do seu aprendizado por meio das experiências em projetos reais inerentes à profissão almejada”, destaca Carmen.

ALUNOS RECONHECIDOS EM PRÊMIO NACIONAL

Fruto da metodologia do UniSales, dois acadêmicos do centro universitário são finalistas no 18º Prêmio IEL de Estágio, na categoria ‘Projetos Inovadores’, com a implementação de ideias inovadoras que geraram bons resultados nas empresas onde realizam estágio. Entre eles estão Edson Almeida da Cruz Neto e Maria Gabriela Gouveia Mendes.

A aluna Maria Gabriela Gouveia Mendes, do 8º período de Engenharia de Produção, é a única mulher na final da disputa e concorre com o prêmio ‘Manutenção Mais Digital’. Estagiária da Central do Aço-Cedisa, a estudante observou que no setor de Manutenção Industrial todos os processos eram feitos de forma manual. Por isso, propôs o "Qr Code Informativo". Por meio de um código digital anexado ao visor do equipamento, os técnicos têm acesso ao manual do maquinário digital de forma mais rápida, eficiente e prática.

“Essas ideias são reflexos da união dos conhecimentos adquiridos no curso de Engenharia de Produção com as vivências no campo de estágio ”, conta Maria Gabriela.

EXTENSÃO

O Projeto Integrador de Extensão é o componente curricular que possibilita o desenvolvimento das competências socioemocionais, além das cognitivas e profissionais. Por isso, o UniSales realizou a curricularização dos projetos de extensão seguindo a Resolução 7/2018 do MEC.

Focados na inserção dos alunos no mercado de trabalho, os projetos de extensão atendem demandas de empresas, entidades civis e comunidade, sempre buscando a solução de problemas reais. Dessa forma, são estimulados a compreender seu papel e como a sua profissão pode contribuir para a transformação da sociedade em um mundo melhor.

As empresas, instituições e comunidades solicitam à Instituição, por meio do Núcleo de Extensão, Inovação e Empreendedorismo (Inova), demandas de projetos, que são realizados pelos alunos e orientados pelos professores. E os resultados de todo esse esforço vão além dos mais de 600 projetos desenvolvidos até hoje e, de mais de 10 mil pessoas beneficiadas por eles direta e indiretamente.

Entre as experiências que os acadêmicos do UniSales participam estão os projetos de geração de renda para a população em vulnerabilidade social; atendimento na área da saúde, como os serviços de fisioterapia e nutrição, e atendimento psicológicos gratuitos, entre outros.

SAIBA MAIS

O Centro Universitário Salesiano (UniSales) oferta mais de 21 opções de cursos na modalidade presencial, semipresencial e EAD.