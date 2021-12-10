Aço ganha o protagonismo na decoração e na construção civil

O pergolado do ambiente Casa possui uma estrutura metálica de 6 metros. Crédito: Camila Santos/Casacor ES 2021

Fundamental para a estrutura de qualquer construção de pequeno ou grande porte, o aço sempre manteve papel importante nas obras. Na maioria das vezes, seu uso se estendia às ferragens para amarração de vigas e pilares e, uma vez ou outra, como estruturas para coberturas de galpões. No entanto, esse elemento importante da construção civil começa a ganhar mais protagonismo, figurando, inclusive, como elemento de decoração.

“O aço deixa a obra com um aspecto muito mais elegante. Por exemplo: uma viga de 80 cm de concreto, no aço, passa a ter 30 cm. Os pilares ficam mais esbeltos para a estrutura com o aço, deixando tudo mais elegante do que com uma estrutura de concreto”, avalia o arquiteto Sérgio Paulo Rabello.

Um de seus trabalhos mais recentes foi na edição deste ano da CasaCor Espírito Santo, em que o arquiteto assinou o ambiente Casa. Nela, todos os móveis e objetos trazem partes em aço, mesclados de forma harmoniosa com a madeira. Como ponto alto, o ambiente contou com obra de arte do artista Vilar, que usa o aço como matéria-prima para seus trabalhos.

Detalhe da estrutura em aço com cobogós de madeira que compõe o pergolado do ambiente Casa. Crédito: Camila Santos/Casacor ES 2021

Já na área externa, o projeto tem um pergolado com estrutura metálica e em madeira. Com seis metros, a estrutura é maior que os modelos comuns, o que é possível porque é feita em aço, que proporciona mais leveza, amplitude e modernidade. Outro destaque fica com as telhas perfuradas pré-pintadas, da marca Galvalume ArcelorMittal, que são uma tendência da arquitetura.

“A minha intenção, quando a ArcelorMittal me convidou, era mostrar as diferentes formas do uso do aço tanto na arquitetura de interiores quanto na estrutural. Dei destaque para a obra do nosso artista plástico Vilar, que usa aços da ArcelorMittal e mostrei a estrutura dos móveis, feita em metalon. Já na área externa, a estrutura do pergolado, onde está o cobogó de madeira da Ana Paula Castro, é em aço. E ela pode ser para uma casa, um prédio ou a de uma decoração externa”, explica.

ESPAÇO EXTERNO

O Espaço Externo, dividido em vários ambientes, possui um Open Bar todo em painéis de aço termoacústicos. Crédito: Camila Santos/Casacor ES 2021

Já o arquiteto Heliomar Venâncio também assinou um ambiente na mostra de decoração onde o aço foi personagem principal. O Espaço Externo, dividido em vários ambientes, possui um Open Bar todo em painéis de aço termoacústicos. Além de oferecerem elegância e modernidade, garantem maior acústica e conforto térmico ao espaço.

Ao lado do Open Bar, nas laterais do muro, o destaque ficou para uma estrutura que remete ao formato de um castelo, feita também com telhas metálicas perfuradas, fabricadas pela empresa do Grupo ArcelorMittal. Estas, por sua versatilidade e toque decorativo, transformam o muro, antes pesado e desconexo com o moderno ambiente, em um atrativo diferenciado do projeto.

“O aço permite uma montagem mais rápida e limpa de uma obra. E durante a CasaCor, precisei de todos esses elementos, atendendo os meus objetivos para os ambientes que criei. No campo estético, o aço é sem dúvida um material muito diferenciado, ele chama a atenção por ser esbelto. É uma forma de mostrar algo diferente, com o aço aparente e não apenas na raiz de um projeto”, observa.

O aço permitiu uma montagem mais rápida e limpa durante as obras dos ambientes onde foi utilizado na CasaCor ES 2021. Crédito: Camila Santos/Casacor ES 2021

SUSTENTABILIDADE

A sustentabilidade é outra vantagem do aço, segundo Heliomar Venâncio. “O aço tem índice de 100% de reciclagem, podendo ser reaproveitado em outras obras, de diversas formas. É uma peça fundamental para a construção sustentável e aplicado no dia a dia, traz outra realidade e possibilidade para a área”, avalia.

Para o arquiteto e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Augusto Alvarenga não há limites de uso do aço na construção, que pode ser de uma casa aos maiores arranha-céus do mundo. Em uma construção grande, com alto índice de industrialização, uma das vantagens está no tempo, que pode ser menor, já que boa parte dos serviços de canteiro podem ser levados para uma fábrica.

No ambiente Casa, móveis e objetos trazem partes em aço mesclados com a madeira Crédito: Camila Santos/Casacor ES 2021

“O aço é sempre uma estrutura viável. Outra característica importante é a capacidade plena de ser reciclado. É o único material de construção que não perde suas características mecânicas ao ser reciclado. Muito pelo contrário, o aço fabricado a partir de sucata costuma ter características de resistência e pureza superiores ao feito a partir do minério”, conta o professor que é também doutor pela universidade politécnica da Catalunha.

OBRAS MAIS RÁPIDAS

A Praça Helmut Meyerfreund foi assinada por Heliomar Venâncio e teve o aço como destaque. Crédito: Camila Santos/Casacor ES 2021

Por outro lado, no Brasil, a utilização desse material ainda é pouco difundida. Segundo Alvarenga, o aço é visto como commodity e ainda requer um grande planejamento financeiro para seu uso, apesar de que a velocidade de uma obra pode ser um dos pontos fortes na adoção do aço.

“Além disso, o aço permite uma capacidade de criação bem ampla e melhor aproveitamento dos espaços. Uma viga metálica, por exemplo, possibilita grandes vãos e balaços sem necessidade de apoios intermediários. O aço tem como característica ampliar a utilização do espaço com técnicas mais novas”, afirma o gerente de Desenvolvimento da Construção da ArcelorMittal Tubarão, Alexandre Gama