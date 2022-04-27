5 vantagens para os negócios ao investir em educação corporativa

Aulas da DVF são voltadas para executivos e realizadas em parceria com a Fundação Dom Cabral Crédito: DVF/Divulgação

No mudo atual, as mudanças vêm acontecendo com muita rapidez. Esse cenário ganhou um nome, o “mundo VUCA”, o mundo das coisas voláteis, de incertezas, da complexidade e da ambiguidade. Mais do que simples palavras, elas definem muito o tom das relações e até mesmo dos negócios, fazendo com que muitas empresas busquem investir em novos caminhos, mas, ao mesmo tempo, temendo falhar.

Uma das soluções que têm dado mais resultado é o investimento em educação corporativa. Dados da 15ª edição do Panorama do Treinamento no Brasil realizado pela Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento (ABDT) mostram que ainda se investe pouco nesse tipo de educação no Brasil. São R$ 997 investidos por colaborador, enquanto nos EUA esse valor é de US$ 1.302 (cerca de R$ 6.140).

O mesmo cenário se reflete no volume de horas de treinamento realizadas por colaborador: enquanto a realidade norte-americana é de 36 horas, as empresas brasileiras dedicam cerca de 19 horas. Isso pode significar, inclusive, a continuidade de uma empresa no mercado, afirma o diretor da DVF Educação Empresarial, Vinícius Ribeiro de Freitas.

“A pandemia evidenciou que a tecnologia está ocupando os espaços e se as empresas não investirem em conhecimento e planejamento, elas não irão sobreviver. Por isso, investir em treinamentos corporativos é importante para o futuro do negócio. Eles indicam o que a empresa deve fazer daqui para a frente”, avalia.

A DVF trabalha com educação empresarial e tem parceria com a Fundação Dom Cabral, uma das principais escolas de negócios do mundo, desde 1998. Inclusive, uma pesquisa realizada pela Fundação mostra que os profissionais estão com sede de informações: 51% dos colaboradores de empresas buscam diariamente informações sobre a sua área de atuação.

“Temos cursos tanto para empresas quanto para indivíduos. Buscamos fazer sob medida os cursos e treinamentos, dentro da necessidade daquele momento da empresa, pois é importante saber quais as dores que determinado curso poderá solucionar. Isso é estratégico para a empresa. É importante tanto para os colaboradores, quanto para os executivos, que se sentem cada vez mais motivados e parte do negócio”, avalia.

Vinícius Ribeiro de Freitas e Durval Vieira de Freitas estão à frente da DVF Crédito: DVF/Divulgação

Além da motivação profissional, investir em educação corporativa também contribuiu para encontrar novas soluções, inclusive para problemas antigos, com a melhoria de processos internos. Outro ponto positivo é a descoberta de novos talentos e a atração e retenção dos mesmos, que pode contribuir com a perpetuação do negócio.

“Planejar, saber para onde ir, é fundamental para o mundo dos negócios e isso se dá com o investimento em tecnologia, mas também com a capacitação de equipes. Isso gera uma vantagem competitiva dentro do mercado. A tecnologia humana é essencial para a existência das empresas e é importante se discutir qual o futuro do negócio e como ele será gerido daqui para a frente”, diz Freitas.

CONFIRA 5 VANTAGENS PARA O NEGÓCIO COM A EDUCAÇÃO CORPORATIVA

Continuidade dos negócios Ao adotar uma educação corporativa, a empresa está motivando de forma positiva seus colaboradores e executivos. Uma pesquisa da Fundação Dom Cabral mostrou que 51% dos profissionais buscam informações sobre o seu setor diariamente. Entregar isso como empresa é mostrar que está atento às tendências e que ouve seus colaboradores. Uma equipe com o treinamento correto é uma equipe mais motivada e preparada para os desafios do dia a dia. Com a orientação certa, é possível melhorar a performance do time e também dos resultados da empresa. Se a empresa busca ouvir seus profissionais e mostra um clima amigável para o crescimento profissional, principalmente investindo em treinamentos e cursos que são importantes para cada um desses colaboradores e executivos, a probabilidade de reter e atrair novos talentos é muito maior do que em uma empresa que pouco investe em educação corporativa. A capacitação corporativa colabora também para a solução de problemas antigos e dores que rondam os processos internos, agilizando-os, deixando a empresa mais otimizada e garantindo uma eficácia muito maior nos resultados. Uma empresa com pessoas motivadas, alta performance, processos internos mais assertivos e uma equipe repleta de talentos e criatividade é uma empresa que irá perpetuar seus negócios, podendo, inclusive, se tornar uma empresa inovadora. O segredo é continuar investindo em novas capacitações e estimular novas habilidades.

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