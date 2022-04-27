5 vantagens para os negócios ao investir em educação corporativa

No mudo atual, as mudanças vêm acontecendo com muita rapidez. Esse cenário ganhou um nome, o “mundo VUCA”, o mundo das coisas voláteis, de incertezas, da complexidade e da ambiguidade. Mais do que simples palavras, elas definem muito o tom das relações e até mesmo dos negócios, fazendo com que muitas empresas busquem investir em novos caminhos, mas, ao mesmo tempo, temendo falhar.
Uma das soluções que têm dado mais resultado é o investimento em educação corporativa. Dados da 15ª edição do Panorama do Treinamento no Brasil realizado pela Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento (ABDT) mostram que ainda se investe pouco nesse tipo de educação no Brasil. São R$ 997 investidos por colaborador, enquanto nos EUA esse valor é de US$ 1.302 (cerca de R$ 6.140).
O mesmo cenário se reflete no volume de horas de treinamento realizadas por colaborador: enquanto a realidade norte-americana é de 36 horas, as empresas brasileiras dedicam cerca de 19 horas. Isso pode significar, inclusive, a continuidade de uma empresa no mercado, afirma o diretor da DVF Educação Empresarial, Vinícius Ribeiro de Freitas.
“A pandemia evidenciou que a tecnologia está ocupando os espaços e se as empresas não investirem em conhecimento e planejamento, elas não irão sobreviver. Por isso, investir em treinamentos corporativos é importante para o futuro do negócio. Eles indicam o que a empresa deve fazer daqui para a frente”, avalia.
A DVF trabalha com educação empresarial e tem parceria com a Fundação Dom Cabral, uma das principais escolas de negócios do mundo, desde 1998. Inclusive, uma pesquisa realizada pela Fundação mostra que os profissionais estão com sede de informações: 51% dos colaboradores de empresas buscam diariamente informações sobre a sua área de atuação.
“Temos cursos tanto para empresas quanto para indivíduos. Buscamos fazer sob medida os cursos e treinamentos, dentro da necessidade daquele momento da empresa, pois é importante saber quais as dores que determinado curso poderá solucionar. Isso é estratégico para a empresa. É importante tanto para os colaboradores, quanto para os executivos, que se sentem cada vez mais motivados e parte do negócio”, avalia.
Além da motivação profissional, investir em educação corporativa também contribuiu para encontrar novas soluções, inclusive para problemas antigos, com a melhoria de processos internos. Outro ponto positivo é a descoberta de novos talentos e a atração e retenção dos mesmos, que pode contribuir com a perpetuação do negócio.
“Planejar, saber para onde ir, é fundamental para o mundo dos negócios e isso se dá com o investimento em tecnologia, mas também com a capacitação de equipes. Isso gera uma vantagem competitiva dentro do mercado. A tecnologia humana é essencial para a existência das empresas e é importante se discutir qual o futuro do negócio e como ele será gerido daqui para a frente”, diz Freitas.
CONFIRA 5 VANTAGENS PARA O NEGÓCIO COM A EDUCAÇÃO CORPORATIVA
Continuidade dos negócios
Ao adotar uma educação corporativa, a empresa está motivando de forma positiva seus colaboradores e executivos. Uma pesquisa da Fundação Dom Cabral mostrou que 51% dos profissionais buscam informações sobre o seu setor diariamente. Entregar isso como empresa é mostrar que está atento às tendências e que ouve seus colaboradores.
Uma equipe com o treinamento correto é uma equipe mais motivada e preparada para os desafios do dia a dia. Com a orientação certa, é possível melhorar a performance do time e também dos resultados da empresa.
Se a empresa busca ouvir seus profissionais e mostra um clima amigável para o crescimento profissional, principalmente investindo em treinamentos e cursos que são importantes para cada um desses colaboradores e executivos, a probabilidade de reter e atrair novos talentos é muito maior do que em uma empresa que pouco investe em educação corporativa.
A capacitação corporativa colabora também para a solução de problemas antigos e dores que rondam os processos internos, agilizando-os, deixando a empresa mais otimizada e garantindo uma eficácia muito maior nos resultados.
Uma empresa com pessoas motivadas, alta performance, processos internos mais assertivos e uma equipe repleta de talentos e criatividade é uma empresa que irá perpetuar seus negócios, podendo, inclusive, se tornar uma empresa inovadora. O segredo é continuar investindo em novas capacitações e estimular novas habilidades.
SOBRE A DVF EDUCAÇÃO EMPRESARIAL
- História: criada em 1993, a DVF é uma empresa com a missão de prover soluções educacionais e de gestão empresarial para o desenvolvimento de executivos e organizações, sempre com foco no trabalho, na excelência e no respeito. Desde o seu nascimento, foram mais de 300 empresas atendidas e mais de 4 mil executivos treinados.
- Parceria: desde 1998, a DVF é parceira da Fundação Dom Cabral, que é a melhor escola de negócios da América Latina e está entre as principais do mundo. A DVF tem a exclusividade de aplicação dos cursos da instituição no Espírito Santo.
- Programa de Desenvolvimento de Fornecedores: o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores (PDF) é um projeto idealizado pela DVF e que busca qualificar empresas locais a participar de grandes investimentos de empresas âncoras.
- Treinamentos: em parceria com a Fundação Dom Cabral, a DVF traz para o Espírito Santo soluções educacionais integradas na forma de parcerias empresariais, programas abertos, pós-graduação e programas customizados, sendo seus dois maiores expoentes o Parceiros para a Excelência (PEX) e a parceria para o Desenvolvimento do Acionista e da Família Empresária (PDA).
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