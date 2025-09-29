Conteúdo de Marca

3 dicas para transformar sua casa sem gastar muito

Decorar com estratégia é uma forma de deixar os ambientes com um toque mais personalizado; veja dicas da Divan Móveis, que foi eleita a melhor do segmento no PGE de Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 17:55

Pequenas mudanças, com escolhas estratégicas, podem transformar completamente um ambiente Crédito: Divulgação

Renovar a casa, tornando-a mais aconchegante e funcional, nem sempre precisa significar encarar uma obra ou fazer um grande investimento. Pequenas mudanças, com escolhas estratégicas, podem transformar completamente um ambiente. E a boa notícia é que é possível fazer isso com criatividade e sem pesar no bolso.

Dar atenção aos detalhes e fazer um bom projeto inicial são algumas das formas de não pesar tanto a mão nos gastos. Para o diretor comercial da Divan Móveis, Daniel Marun Feliciano, o importante é que o ambiente, no final, saia de acordo com o planejado. Para isso, é preciso ter uma boa gama de produtos para escolher.

“Na Divan Móveis, oferecemos ao cliente um portfólio completo que vai desde móveis, estofados e colchões até eletrodomésticos e itens de decoração. Nosso objetivo é proporcionar ambientes completos, com soluções acessíveis e de qualidade, para que cada pessoa consiga transformar sua casa com facilidade e bom gosto”, orienta.

Ele compartilha três dicas para garantir a decoração dos sonhos sem pesar muito no bolso e acrescenta que a empresa, que acaba de inaugurar sua quinta loja no bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim, pode ser uma grande aliada nesse processo.

Confira as dicas para um lar renovado:

1. Invista em peças-coringa

Móveis que se adaptam a diferentes espaços e funções são a chave para a praticidade Crédito: Divulgação

A primeira dica é priorizar a versatilidade. Móveis que se adaptam a diferentes espaços e funções são a chave para a praticidade. Um sofá confortável, um estofado de canto ou uma poltrona elegante são investimentos que trazem beleza e se integram facilmente à dinâmica da casa.

“Nosso time está bem preparado para oferecer um atendimento consultivo e diferenciado, entendendo as necessidades de cada família. Além disso, contamos com a melhor logística do mercado, garantindo agilidade e segurança na entrega, o que torna a experiência de compra muito mais prática e satisfatória”, adianta.

2. A magia de uma boa iluminação

Um bom lustre de destaque pode ser o ponto focal de um cômodo Crédito: Divulgação

Um bom lustre de destaque pode ser o ponto focal de um cômodo, mudando completamente a sua atmosfera. Seja na sala, seja no quarto, seja na cozinha, peças de iluminação trazem sofisticação e aconchego instantaneamente, sem a necessidade de grandes reformas.

“Hoje, a Divan Móveis está atenta às principais tendências do setor. Participamos ativamente de feiras em todo o Brasil, acompanhando de perto cada novidade”, acrescenta o diretor, que recentemente participou de uma feira em São Paulo para captar as últimas tendências.

3. Toques finais que fazem a diferença

Quadros, espelhos, vasos e outras peças de decoração são a alma do ambiente, injetando personalidade e finalizando o visual Crédito: Divulgação

Não subestime o poder dos detalhes. Quadros, espelhos, vasos e outras peças de decoração são a alma do ambiente, injetando personalidade e finalizando o visual. São itens que transformam qualquer cantinho sem exigir um grande investimento.

"Tudo o que há de inovação em móveis e design chega ao nosso portfólio. Estamos sempre trazendo novidades para garantir que o cliente tenha acesso ao que há de mais moderno", complementa.

Credibilidade reconhecida

As dicas vêm respaldadas por uma trajetória de sucesso, já que a Divan Móveis recebeu, pela sexta vez consecutiva, o Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) Cachoeiro de Itapemirim como “Melhor Empresa” nas categorias "Loja de Móveis" e "Loja de Estofados". "Essa premiação representa um importante reconhecimento do trabalho que realizamos ao longo do ano. Confirma que todo o nosso esforço em treinamento e melhoria contínua tem gerado valor real para os nossos clientes", destaca Daniel.

Daniel Marun Feliciano, diretor comercial da Divan Móveis: pela sexta vez consecutiva a “Melhor Empresa” no PGE Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação

A história da empresa, que começou em 1997 em uma pequena loja no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, é marcada por um crescimento sustentado. "Sempre tivemos como prioridade o cliente e a qualidade do atendimento. Esse compromisso foi o que sustentou nossa expansão", relembra. Em 2025, a rede celebrou a inauguração de sua quinta unidade, agora no bairro BNH.

Para o futuro, Daniel destaca que já estão com pelo menos três novas lojas no radar para os próximos anos. Essa expansão virá acompanhada de investimento em infraestrutura. "Antes de abrir novas unidades, fortalecemos toda a retaguarda. Inauguramos mais um galpão de estoque e contamos com uma frota de nove caminhões, garantindo agilidade e eficiência nas entregas, com frete e montagem incluídos para todo o Sul do Espírito Santo", diz.

Para ele, esse investimento será fundamental para o futuro da empresa, que a cada nova loja busca elevar o padrão de atendimento. “Temos plena confiança de que os próximos anos serão de crescimento exponencial para a Divan Móveis, sempre com foco em surpreender positivamente os nossos clientes”, finaliza.

Divan Móveis: empresa mira o futuro com a abertura de mais três novas lojas Crédito: Divulgação

