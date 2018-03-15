Construção civil reclama de custos e prazos dos cartórios no ES

Empresários da construção civil querem a diminuição dos valores das taxas cobradas pelos cartórios. Crédito: Divulgação

Empresas do segmento da construção civil do Espírito Santo estão se mobilizando contra os valores das taxas e os prazos estipulados pelos cartórios. Segundo o Sinduscon, os cartórios demoram até 30 dias para formalizar uma averbação de algum documento ou registro de uma escritura. O sindicato considera que atos simples como esses não deveriam demorar mais do que 10 dias.

O custo

O Sinduscon também reclama que, no Espírito Santo, o custo para escriturar um imóvel de R$ 200 mil, por exemplo, é de 5% do valor do bem. Na maioria dos Estados, argumentam os empresários da construção civil, esse custo não passa de 2%.

Novas regras

Comandadas pelo Sinduscon, 100 empresas contrataram uma consultoria especializada, de âmbito nacional, para apresentar um documento com sugestões à Corregedoria de Justiça. O órgão do TJES está neste momento fazendo a revisão do Código de Normas, que define os procedimentos e obrigações dos cartórios de registro de imóveis.

Dúvidas, dúvidas

Gente, o secretário estadual de Esporte, Roberto Carneiro, e seu assessor de alguma coisa, Devanir Ribeiro, foram a Brasília na quarta-feira acompanhar a filiação de Amaro Neto ao PRB? E o expediente na Secretaria? Eles vão receber o dia normalmente?

À sombra do poder

Evandro Figueiredo, demitido da Secretaria Estadual de Esporte, tem uma longa carreira no serviço público, e sempre como ocupante de cargos comissionados. Foi diretor da Ouvidoria da Assembleia Legislativa e já trabalhou com os deputados José Esmeraldo, Janete de Sá e Amaro Neto. E tem mais.

À sombra do poder 2

Foi gerente do Sine do governo do Estado e assessor para projetos de Educação Ambiental da Prefeitura de Vitória, além de ter sido estagiário na Assembleia e no Banestes.

A dor e a arte

Há 22 anos o ritual se repete: neste sábado, em seu ateliê na Barra do Jucu, o pintor Kleber Galvêas vai instalar sobre uma mesa, em varanda coberta, uma tela branca e virgem, para receber a poeira que circula no ar da Grande Vitória.

A dor e a arte 2

A tela permanecerá em posição horizontal durante 50 dias, até 6 de maio, quando o artista plástico fará sobre ela um desenho usando o dedo como pincel e a poluição, ali depositada, como tinta. A manifestação faz parte do projeto “A Vale, a Vaca e a Pena”.

100% acessível

A Câmara de Vitória vai reformar suas instalações para garantir acessibilidade total na Casa. Serão adaptados banheiros, acessos à tribuna de oradores e aos departamentos, elevadores e pisos.

Na linha

Nesta semana, o prefeito Luciano Rezende tem feito o percurso entre a PMV e Jardim Camburi pelo menos três vezes à noite, ida e volta. Tudo isso para constatar como está o trânsito com o início da operação da Linha Verde em Camburi.

Banco de dados

Sua excelência quer ter argumentos para contra-atacar, com dados e estatísticas, os muitos adversários da linha exclusiva para ônibus. Adversários reais e virtuais.

Aí tem

A Assembleia Legislativa promete investigar por que a equipe da TV Ales não pôde acompanhar a visita do deputado Da Vitória (PPS) às obras paradas do Cais das Artes.

Coisa estranha

Nos corredores do Legislativo, corre a informação de que um deputado governista fez pressão para que a assessoria de comunicação da Casa não liberasse a equipe para cobrir a atividade do parlamentar da oposição.

Vamos abrir

Ontem, no dia em que o Ministério Público Federal anunciou que três prefeituras – Bom Jesus do Norte, Itapemirim e São José do Calçado – deixarão de receber recursos federais por falhas em portais da transparência, o prefeito de Itapemirim, Thiago Peçanha, visitou a Secretaria Estadual de Controle e Transparência (Secont).

Na onda

Guarapari e Linhares foram apontados pelo Ministério do Turismo como destinos turísticos para viajar e surfar pelo Brasil.

Alô, Brasil!