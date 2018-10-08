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Democracia

Constituição é nosso maior instrumento democrático

Nascida de legítimo movimento social de resistência, a Carta Magna mostrou-se tão moderna que, após 30 anos, não foi implementada em toda sua extensão

Públicado em 

08 out 2018 às 16:15

Colunista

Constituição brasileira de 1988
Luiz Otávio Coelho*
Trinta anos se passaram da consolidação jurídica da reação popular ao período de exceção, com a promulgação, pelo Congresso Nacional, da Constituição Federal de 1988.
Sob o signo da reação contra o ranço autoritário, cujo legado foi a Lei de Segurança Nacional, a Lei Falcão, a Lei dos Partidos Políticos, a produção normativa através de Decretos Leis, dentre outros, a Constituição de 1988 foi fruto de amplo debate com a sociedade civil, envolvendo os mais diversos segmentos.
Se o resultado não foi exatamente o ideal, foi o que se mostrava possível, naquele momento político de retomada da democracia.
Essas críticas, na maioria das vezes injustas, fundam-se no falacioso argumento da necessidade de modernizar a Constituição, mas acabam por violar a vontade popular que nela está contida
Daqueles tempos até hoje, muitas coisas se modificaram. A Constituição passou a ser alvo de críticas, de mutilações através de emendas que representaram verdadeiro retrocesso, de interpretações deturpadas e conservadoras que violaram o núcleo, o cerne, o vetor principiológico do texto, comprometendo a própria legitimidade constitucional, norma jurídica que, pela sua natureza, deve ser e vir do povo, que, legitimamente, exerce o poder constituinte.
Essas críticas, na maioria das vezes injustas, fundam-se no falacioso argumento da necessidade de modernizar a Constituição, mas acabam por violar a vontade popular que nela está contida, já que é a Constituição o instrumento de defesa do povo contra aqueles que exercem as funções de governo e colocam o Estado a serviço de privilégios.
A Constituição de 1988, nascida de legítimo movimento social de resistência, mostrou-se tão moderna que, transcorridos 30 anos, não foi implementada em toda a sua extensão e enfrenta, até nossos dias, o conservadorismo daqueles que não desencarnaram do pensamento estatizante e centralizador que impede, por exemplo, o reconhecimento das limitações de intervenção no domínio econômico, a implementação do federalismo com a real autonomia dos entes federados, a amplitude dos direitos e garantias fundamentais e o respeito às carreiras de estado como importantes vetores de controle de legalidade.
Cumpre-nos desmistificar a Constituição, compreendendo-a como importante instrumento democrático, de origem popular, com a função de contenção dos atos daqueles que exercem o poder em benefício próprio, mantendo privilégios, esquecidos de que o poder não lhes pertence, de que eles são meros delegatários do poder popular, nos limites da Constituição, que, se outro mérito não tivesse, já teria cumprido importante papel de conduzir à redemocratização do país, quebrando uma realidade histórica de períodos de 20 anos de relativa democracia interrompidos por períodos de autoritarismo.
*O autor é advogado, especialista em Direito Constitucional e procurador municipal de Vitória

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