Conheça os segredos do vinho "Viña Tondonia Gran Reserva"

Luiz Cola fala sobre o espanhol Viña Tondonia Gran Reserva Crédito: Divulgação

Nesta edição do Minuto do Vinho, Luiz Cola retoma a série sobre vinhos míticos! O escolhido da vez é o "Viña Tondonia Gran Reserva", da Espanha. O vinho é produzido pela López de Heredia Vina Tondonia, a mais tradicional vinícola da Rioja. Ouça:

AVALIAÇÃO DO LUIZ:

"O que dizer desses vinhos no paladar? Como disse no início, faltam palavras em meu vocabulário capazes de precisar tais sensações: frescor, amplitude, riqueza, complexidade e elegância são óbvios demais. Vou deixar para a lembrança pessoal daqueles que já o provaram e para a imaginação dos que ainda não tiveram essa oportunidade..."

TONDONIA GRAN RESERVA TINTO

Variedades: Tempranillo (75%), Garnacha (15%), Mazuelo e Graciano (10%).

Amadurecimento em barricas: 10 anos, com 2 trasfegas por ano.

TONDONIA GRAN RESERVA BRANCO

Variedades: Viura (90%) e Malvasia (10%).

Amadurecimento em barricas: 10 anos, com 2 trasfegas por ano.

TONDONIA GRAN RESERVA ROSÉ

Variedades: Garnacha 60%, Tempranillo 30% e Viura 10%.