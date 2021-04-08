Conheça os segredos do vinho "Viña Tondonia Gran Reserva"

Nesta edição do Minuto do Vinho, Luiz Cola retoma a série sobre vinhos míticos! O escolhido da vez é o "Viña Tondonia Gran Reserva", da Espanha. O vinho é produzido pela López de Heredia Vina Tondonia, a mais tradicional vinícola da Rioja. Ouça:
AVALIAÇÃO DO LUIZ:
"O que dizer desses vinhos no paladar? Como disse no início, faltam palavras em meu vocabulário capazes de precisar tais sensações: frescor, amplitude, riqueza, complexidade e elegância são óbvios demais. Vou deixar para a lembrança pessoal daqueles que já o provaram e para a imaginação dos que ainda não tiveram essa oportunidade..."
TONDONIA GRAN RESERVA TINTO
Variedades: Tempranillo (75%), Garnacha (15%), Mazuelo e Graciano (10%).
Amadurecimento em barricas: 10 anos, com 2 trasfegas por ano.
TONDONIA GRAN RESERVA BRANCO
Variedades: Viura (90%) e Malvasia (10%).
Amadurecimento em barricas: 10 anos, com 2 trasfegas por ano.
TONDONIA GRAN RESERVA ROSÉ
Variedades: Garnacha 60%, Tempranillo 30% e Viura 10%.
Amadurecimento em barricas: 4 anos, com 2 trasfegas por ano.