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Drops

Confira os lançamentos para beleza

A editora Mariana Perini mostra alguns produtinhos novos pra renovar a sua rotina de cuidados

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 15:21

Públicado em 

10 fev 2020 às 15:21
Mariana Perini

Colunista

Mariana Perini

Veja as novidades no universo da beleza. Crédito: Divulgação

Cabelos volumosos e com crescimento acelerado

Diversos fatores podem alterar as características físicas e biológicas do couro cabeludo, a parte “viva” dos nossos cabelos. Distúrbios hormonais e metabólicos, estresse, medicações, dietas restritivas, carência nutricional, poluição e procedimentos químicos podem interferir diretamente na qualidade, nutrição e crescimento das madeixas. Pensando nisso, o Hair & Spa Concept by Roberta Gomes lançou a HC Vitamin, desenvolvida por uma farmacêutica especializada em cosméticos e suplementos nutricionais.
HC Vitamin foi criado para fortalecimento para cabelos e unhas.  Crédito: Divulgação
As vitaminas e minerais presentes no produto chegam através da corrente sanguínea e atuam diretamente na papila dérmica e região perifolicular, áreas que possuem interface com os capilares sanguíneos, levando os nutrientes necessários aos fios. Os resultados são cabelos mais volumosos e brilhosos, menos queda e crescimento acelerado, além de unhas mais fortes. O produto vem com 60 cápsulas, que devem ser ingeridas uma ao dia. Custa R$ 180.

Um protetor solar pra cada tipo de pele

Escolha o protetor ideal para o seu tipo de pele Crédito: Divulgação
A Nivea acaba de lançar uma nova linha de protetores faciais, a Sun Beauty Expert. O lançamento conta com quatro produtos que garantem alta proteção UVA e UVB. Os produtos são OilFree e não contêm parabenos. A família facial apresenta três produtos, todos com FPS 50 e aprovados oftalmologicamente. Um para pele oleosa, que proporciona efeito matte; um para pele normal a seca, com toque de seda e Coenzima Q10, substância antioxidante que combate os radicais livres; e o protetor facial com cor, novidade que se adapta e uniformiza cada tom de pele e pode ser substituído pela base comum, preparando a pele para a maquiagem.

Cílios longos e bonitos sem sair de casa

Para cuidar da saúde dos seus cílios. Crédito: Divulgação
A Pink Lash, uma das maiores empresas em extensão de cílios do mercado, acaba de lançar um produto focado na saúde dos cílios. Magic Foam e Magic Drop são resultado de uma demanda das clientes que tinham dificuldade em encontrar higienizadores e hidratantes para cílios. A ideia é deixar os cílios cada vez mais saudáveis e, com isso, garantir que as extensões durem mais tempo. Apesar de ser um produto que atinge o público que se utiliza de extensões, o higienizador e o hidratante podem e devem ser usados por quem possui cílios naturais. Os cílios estão expostos a toxinas, sol e a acúmulo de produtos, fatores que podem gerar queda acentuada e falhas. O Magic Foam faz uma limpeza leve e eficiente e o Magic Drop fortalece e hidrata os fios, proporcionando um crescimento saudável e rápido.

Beleza express no ES

Depois do sucesso das unhas express, chegou ao Estado a primeira franquia da Fast Escova, um espaço especializado em escovaria com seis tipos de escovas, da mais lisa à mais modelada com cachos estruturados nas pontas. A Fast Escova abriu suas portas na Praia da Costa, Vila Velha, e, além de escovaria, o espaço também oferece maquiagem express, penteados com tranças e tratamentos capilares. O objetivo da marca é fazer com que a mulher fique linda sem complicações e perda de tempo. Mas pode ser também uma ótima opção para aquele up de última hora nos dias de folia. É só chegar no espaço e sair em 40 minutos com o cabelo escovado, com uma make ou uma trança diferenciada.

Combatendo a celulite

A procura por produtos e procedimentos que amenizem o quadro da celulite e melhorem o aspecto da pele aumenta no carnaval e no verão. Pensando nisso, a Pharmapele lançou o LipoCombat, um tratamento anticelulite que combate a gordura localizada, melhorando a firmeza da pele e reduzindo medidas. Com ativos nanoesferizados em sua formulação, o LipoCombat é um gel-creme intensivo com alta propriedade hidratante que age nas camadas mais profundas do tecido. É rico em cafeína e diosgenina, ativos que agem diretamente nos adipócitos, quebrando e inibindo a síntese e o acúmulo de gordura. O produto ainda é formulado com escina e sifrenina, que melhoram a irrigação das células, diminuem o acúmulo de líquidos e reorganizam o tecido adiposo, estimulando a circulação sanguínea, promovendo a liberação do líquido existente através de drenagem e recuperando a integridade do colágeno e a firmeza da pele. Custa R$ 131,90

Eu ouvi eco glitter?

O glutter é multiuso e eco-friendly. Crédito: Divulgação
Sim! Para brilhar com consciência tranquila e se divertir na época mais colorida de todas, a [quem disse, berenice?] aposta em lançamentos para a beleza de todxs. E como o queridinho indispensável é o glitter, a marca traz a opção ecológica para o grande público. O produto não contém plástico em sua composição porque é feito em mica, uma substância mineral que não confere risco ambiental aquático ao ser comparado com demais glitters produzidos em plástico.

Mariana Perini

Formada pela PUC Campinas, é jornalista de A Gazeta desde 1997, com passagens como repórter pela editoria de Cidades, como editora-adjunta de Brasil & Mundo e como editora do suplemento dominical Leve a Vida. Antes, atuou no Correio Popular de Campinas (SP) e em A Tribuna, em Vitória. Também tem experiência na cobertura de Copas do Mundo, na editoria de Esportes, e de eleições, em Política.

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