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Renata Rasseli

Confira os drinques da moda para o verão 2020

O Gin Tônica segue entre os preferidos, mas a novidade são os coquetéis à base de picolé de frutas

Públicado em 

16 dez 2019 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Drinques para o verão 2020 Crédito: Maressa Moura e Gustavo Zamprogne
Será aberta no próximo dia 22 a temporada do verão 2020. E para brindar a temporada mais quente do ano, drinques que misturam bebida alcoólica com picolés e o Gin tônica, que já brilhou no verão passado, estarão na moda nas praias e baladas. As  empresárias Julie e Endie Ferrari,  que produzem picolés artesanais, acabam de lançar um minipicolé de gin, já é um dos preferidos da temporada. Pode ser encontrado em três sabores diferenciados: Gin, laranja e semente de coentro; Gin, limão siciliano e alecrim; Gin, uva verde e pimenta rosa. Na composição dos picolés são usadas frutas selecionadas e ingredientes sem aditivos químicos e conservantes além de pouquíssimo açúcar. 
drinques para o verão 2020 Crédito: Maressa Moura e Gustavo Zamprogne
drinques para o verão 2020 Crédito: Maressa Moura e Gustavo Zamprogne

TARDEZINHA

O cantor Thiaguinho promete um show histórico, na última Tardezinha da história, no próximo dia 27, em Guarapari. Vale lembrar, que no verão de 2018, o cantor tocou por quase seis horas nesse mesmo local. Mais de 3.500 ingressos já foram vendidos para a Tardezinha Guarapari. A expectativa da produção é que os ingressos esgotem antecipadamente, assim como nas edições anteriores.

INAUGURAÇÃO

Luiz Wagner Chieppe, Léo de Castro, Cleto Venturim e Nailson Dalla Bernardina: em espaço de geração de novos negócios em Vitória Crédito: Cacá Lima

COQUETEL DE MODA

Ana Claudia, Anna Clara Deps e Anderson Deps: em lançamento fashion na cidade.  Crédito: CAMILLA BAPTISTIN

CAPIXABAS  EM LAS VEGAS

Os diretores do LiftBank, Deivid Bitti, Victor Farias e Alexandre Soares, estiveram na última semana em Las Vegas, nos Estados Unidos, participando do evento AWS Re:Invent, da Amazon. Foram seis dias de eventos e palestras com foco na computação de alta performance (HPC) e como ela pode impactar a vida das pessoas. Os três trouxeram na bagagem inúmeras novidades para serem incorporadas no funcionamento o seu banco digital voltado para empreendedores. Este é mais um passo para tornar o LiftBank a experiência mais amada pelos empreendedores brasileiros até 2022.

FAMÍLIA

Aloizio, Glaucia e Paula Baião: neto, avó e  filha Crédito: Mônica Zorzanelli

CEIA DE NATAL

Bruna Callado e Mariana Perim: celebrando o  Crédito: Mônica Zorzanelli

INAUGURAÇÃO

Bernardo Fraga, André Madureira, Aníbal Abreu e Guilherme Amaral: inauguração de centro médico em Vila Velha. Crédito: Jackson Gonçalves

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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