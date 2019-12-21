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Renata Rasseli

Confira os capixabas que brilharam fora do ES em 2019

O apresentador Philipe Lemos, a cake designer Núbia Moraes,  e a empresária Isadora Duncan foram alguns destaques do ano

Públicado em 

21 dez 2019 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Philipe Lemos apresentou o Jornal Nacional neste ano e volta à bancada em 2020 Crédito: Reprodução TV Globo
2019 foi o ano de capixabas brilharem fora do Estado. E ao longo deste ano, eles viraram notícia na coluna RR. Entre eles, está a empresária Isadora Duncan, a responsável pelo enxoval da mamãe Romana Novais – esposa do DJ Alok. De São Mateus, a cake designer Núbia Moraes ganhou fama ao assinar o bolo da festa de 1 ano de Zoe, filha de Sabrina Sato. Já a designer Rachel Pires brilhou mais uma vez com seus sublimados no Bazar da cantora Preta Gil.  Bruno Vilaça também brilhou em 2019: sua agência de viagens passou a integrar a renomada rede de agências de viagens de luxo Virtuoso. O apresentador da TV Gazeta, Philipe Lemos, que brilhou na bancada do JN neste ano, já confirmou presença no telejornal em 2020.

Núbia Moraes

A agência Superviagem, do capixaba Bruno Vilaça, acaba de integrar a renomada rede de agências de viagens de luxo Virtuoso, composta pelas melhores agências de viagens de lazer de luxo do mundo, apenas mediante convite. Além do Brasil, há membros em toda a América Latina e Caribe, América do Norte, Europa, Ásia, Oceania, Africa e Oriente Médio. O anúncio foi formalizado no início do mês no International Luxury Travel Market (ILTM), em Cannes, na França, o maior evento global de turismo de luxo.
A empresária capixaba Rachel Pires  assinour os painéis sublimados e totem que estarão na 12ª edição do Bazar da Preta. Toda a renda arrecadada foi revertida para as Ongs Voz das Comunidades e IKMR Brasil.
Após o sucesso obtido junto ao público apresentando o "Jornal Nacional" no mês de setembro, Philipe Lemos já tem data para voltar à bancada do maior telejornal do país. Em e-mail enviado por William Bonner à TV Gazeta, o apresentador do "ES1" foi convidado para participar da atração novamente em 2020, em um novo rodízio que será promovido pela Rede Globo. Em nota oficial divulgada pela emissora na quinta-feira (5), a Globo confirma o sucesso do primeiro rodízio, organizado para celebrar os 50 anos do "JN". A partir de 2020, Aline Aguiar (Globo Minas), Jéssica Senra (TV Bahia) e Márcio Bonfim (Globo Nordeste) passam a fazer parte do rodízio oficial de apresentação da atração aos sábados.
A empresária capixaba Isadora Duncan é a responsável pelo enxoval da mamãe Romana Novais – esposa do DJ Alok - que está à espera do primogênito Ravi. Ela se encantou pelas peças da linha maternidade luxo da marca homônima da capixaba.
A capixaba Núbia Moraes, de São Mateus, assinou o bolo da festa milionária do primeiro aniversário de Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, neste domingo (7), no Nacional Club, espaço nobre de São Paulo. O tema do aniversário foi o desenho animado "Ursinhos Carinhosos". "Em parceria com a @luchocolates (cake designer de São Paulo), nós fizemos os bolos lindos de 1 ano da Zoe, a princesa da @sabrinasato. E esse bolo esculpido de ursinho carinhoso recheado de brigadeiro ficou muito fofo", disse Núbia, em suas redes sociais.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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