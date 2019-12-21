Confira os capixabas que brilharam fora do ES em 2019

Núbia Moraes

A agência Superviagem, do capixaba Bruno Vilaça, acaba de integrar a renomada rede de agências de viagens de luxo Virtuoso, composta pelas melhores agências de viagens de lazer de luxo do mundo, apenas mediante convite. Além do Brasil, há membros em toda a América Latina e Caribe, América do Norte, Europa, Ásia, Oceania, Africa e Oriente Médio. O anúncio foi formalizado no início do mês no International Luxury Travel Market (ILTM), em Cannes, na França, o maior evento global de turismo de luxo.

A empresária capixaba Rachel Pires assinour os painéis sublimados e totem que estarão na 12ª edição do Bazar da Preta. Toda a renda arrecadada foi revertida para as Ongs Voz das Comunidades e IKMR Brasil.

Após o sucesso obtido junto ao público apresentando o "Jornal Nacional" no mês de setembro, Philipe Lemos já tem data para voltar à bancada do maior telejornal do país. Em e-mail enviado por William Bonner à TV Gazeta, o apresentador do "ES1" foi convidado para participar da atração novamente em 2020, em um novo rodízio que será promovido pela Rede Globo. Em nota oficial divulgada pela emissora na quinta-feira (5), a Globo confirma o sucesso do primeiro rodízio, organizado para celebrar os 50 anos do "JN". A partir de 2020, Aline Aguiar (Globo Minas), Jéssica Senra (TV Bahia) e Márcio Bonfim (Globo Nordeste) passam a fazer parte do rodízio oficial de apresentação da atração aos sábados.

A empresária capixaba Isadora Duncan é a responsável pelo enxoval da mamãe Romana Novais – esposa do DJ Alok - que está à espera do primogênito Ravi. Ela se encantou pelas peças da linha maternidade luxo da marca homônima da capixaba.