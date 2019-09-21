Confira como as notícias da edição impressa estarão no novo site

Estamos a oito dias do lançamento oficial do novo site A Gazeta e a coluna deste domingo (22) é para te tranquilizar. Tudo que você está acostumado a encontrar no jornal impresso diário estará disponível, em tempo real, na nova plataforma. A partir do dia 30 de setembro, os capixabas vão contar com tecnologias de ponta para navegar no site e ter acesso às principais notícias do Espírito Santo de qualquer lugar do mundo seja pelo celular, computador ou tablet.

Desde a última terça-feira (16), inclusive, os assinantes de A Gazeta estão conhecendo o novo produto com exclusividade. O site ganhou um layout mais moderno e interativo para melhorar a experiência dos internautas. Ele, inclusive, vai carregar mais rápido para navegação. “Estamos trabalhando para aperfeiçoar cada detalhe e os assinantes vão poder nos relatar as impressões que tiveram. Essa colaboração é a melhor maneira para construirmos um produto feito e pensado para o capixaba”, explicou a editora-chefe da Redação A Gazeta/CBN, Elaine Silva.

Ainda de acordo com Elaine, os leitores de A Gazeta não precisam se preocupar em perder a referência da capa do jornal impresso com as notícias mais relevantes do dia. Isso porque boletins diários com as informações mais importantes para o capixaba serão enviados por e-mail para aqueles que se cadastrarem no site, pela manhã e à tarde. “O envio da newsletter tem como objetivo acompanhar o ritmo da rotina das pessoas e apontar os assuntos por ordem de relevância. Nesse formato, os capixabas vão conseguir identificar o que precisam ficar por dentro.”

Com as mudanças, nossas equipes estão investindo em novos formatos de notícias como o podcast “Papo de Colunista”, lançado na última semana. O boletim em áudio vai ser publicado toda quinta-feira com os assuntos mais discutidos no Estado. Além disso, o site ganha novas editorias temáticas e fortalece os conteúdos de opinião, saúde, cultura, diversão, entre outros.

Se você é assinante e tem dúvidas de como vai ficar o seu plano, entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp (27) 99993-7736 ou pelo e-mail [email protected]