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Opinião da Gazeta

Confiança abalada

É fundamental que as possíveis irregularidades na concessão de especialização médica no Estado sejam apuradas com agilidade

Publicado em 03 de Agosto de 2018 às 20:08

Públicado em 

03 ago 2018 às 20:08

Colunista

A suspeita de que os registros dos títulos de especialista de 300 médicos do Estado sejam irregulares fundamenta uma crise de confiança que só será superada com investigação rigorosa. Principalmente diante dos casos recentes, de repercussão nacional, de mortes envolvendo procedimentos realizados por profissionais sem formação, como o médico Denis César Barros Furtado, conhecido como Dr. Bumbum, que não tem autorização para atuar como cirurgião plástico.
No Espírito Santo, entre os casos considerados graves pelo Conselho Regional de Medicina (CRM-ES), há o de profissionais que não apresentaram nenhum documento sequer que comprove a atuação na área de especialização. Desde 1989, o Conselho Federal de Medicina (CFM) baixou resolução que passou a estabelecer a residência médica em curso credenciado pelo MEC ou prova em uma sociedade de especialização como requisitos para os títulos.
O que causa ainda mais revolta é que a situação pode ter chegado a um ponto sem retorno, devido à demora na apuração. Isso porque os registros, em sua maioria, foram concedidos há mais de cinco anos, e a legislação federal estabelece que, passado esse prazo, pode caracterizar direito adquirido se não houver comprovação de que os médicos agiram por má-fé. A saída, agora, é o Judiciário.
As circunstâncias nas quais houve a concessão desses registros irregulares, ocorrida principalmente de 1998 a 2001, devem ser averiguadas com seriedade. As autoridades responsáveis precisam atuar com agilidade na elucidação do caso, com a devida punição dos culpados. A sociedade poderá contar com muito pouco, se ela não puder ter a mínima segurança quanto à devida qualificação e competência dos profissionais da saúde.

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