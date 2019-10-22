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172 vagas

Vitória divulga locais das provas de concurso para professor

Exames objetivos e discursivos serão aplicados pela manhã e a tarde; processo seletivo conta com cerca de 20,8 mil candidatos que disputam 172 vagas

Publicado em 22 de Outubro de 2019 às 18:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2019 às 18:07
Concurso para professores da Prefeitura de Vitória vai abrir 172 vagas Crédito: Flávio Almeida /PMV
Prefeitura de Vitória divulgou nesta terça-feira (22) o edital de convocação para as provas objetivas do concurso público do magistério. A seleção vai preencher 172 vagas e atraiu cerca de 20,8 mil candidatos.

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Os exames objetivos e discursivos serão aplicados no dia 27 de outubro e terão quatro horas de duração. Pela manhã, os portões ficarão abertos entre 7h10 e 8h10, enquanto que a tarde, das 13h40 às 14h40.
Os candidatos deverão acessar e imprimir o Comunicado Oficial de Convocação para Prova, constando data, horário e local de realização dos testes. O documento está disponível no site www.ibade.org.br.
A recomendação é de que os participantes cheguem ao local com uma hora de antecedência do fechamento dos portões, portando documento oficial e original de identificação. É necessário levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, não podendo utilizar outro tipo de caneta ou material.
O gabarito oficial preliminar da prova objetiva e a chave de correção preliminar do teste discursivo serão divulgados no dia 29 de outubro. O prazo para recurso contra o gabarito oficial, contra a chave de correção e a entrega dos títulos serão nos dias 30 e 31 de outubro.
Serão convocados para a avaliação de títulos todos os candidatos convocados para a prova objetiva. Os documentos devem ser entregues no local, horário e dia disponíveis no site www.ibade.org.br.
O concurso da Prefeitura de Vitória vai preencher 172 vagas na Educação Básica. A remuneração dos profissionais é de R$ 2.099,41, para carga horária de 25 horas semanais.
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