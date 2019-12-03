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Educação

Vitória abre processo seletivo para professor com salário até R$ 4,4 mil

As vagas são para profissionais com licenciatura nas áreas de educação física e artes; os interessados têm até o dia 14 de dezembro para se inscrever
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 17:15

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 17:15

*Viviane Maciel

Município de Vitória abre processo seletivo para professores da educação básica. Crédito: Prefeitura de Vitória
A Prefeitura de Vitória abre nesta quinta-feira, 5 de dezembro, o processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professores. Também serão selecionados profissionais para cadastro reserva.
A seleção conta com duas vagas para atuar na educação básica do município, uma para a área de Educação física e outra para Artes. Os candidatos devem ter no mínimo licenciatura na área da vaga de interesse. O salário varia de R$ 3.359,06 até R$ 4.468,62, dependendo da titulação dos profissionais.
Os interessados podem se inscrever pelo site da prefeitura, das 8h do dia 5 de dezembro até as 23h59 do dia 14 de dezembro. Após se inscrever, o candidato deve comparecer a Secretaria de Educação (SEME), em Vitória, com o comprovante de inscrição impresso junto com a documentação comprobatória em envelope grampeado. O período para entrega presencial dos documentos vai do dia 9 de dezembro até o dia 20 de dezembro, das 12h às 17h.

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O processo seletivo, conta com uma única etapa, de comprovação e classificação dos títulos. Os selecionados serão chamados conforme as necessidades temporárias do Município de Vitória.

CONFIRA AS VAGAS

  • Professor de educação básica III  Dinamizador de educação física 
Requisitos: Licenciatura Plena, na área de Educação Física. 
Vagas: 01 (uma) + Cadastro de reserva
  • Professor de educação básica III  Dinamizador de educação artística 
Requisitos: Licenciatura Plena na área de Artes (em suas diversas formas de linguagem). 
Vagas:  01 (uma) + Cadastro de reserva
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*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene

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