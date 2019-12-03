Vitória abre processo seletivo para professor com salário até R$ 4,4 mil

*Viviane Maciel
A Prefeitura de Vitória abre nesta quinta-feira, 5 de dezembro, o processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professores. Também serão selecionados profissionais para cadastro reserva.
A seleção conta com duas vagas para atuar na educação básica do município, uma para a área de Educação física e outra para Artes. Os candidatos devem ter no mínimo licenciatura na área da vaga de interesse. O salário varia de R$ 3.359,06 até R$ 4.468,62, dependendo da titulação dos profissionais.
Os interessados podem se inscrever pelo site da prefeitura, das 8h do dia 5 de dezembro até as 23h59 do dia 14 de dezembro. Após se inscrever, o candidato deve comparecer a Secretaria de Educação (SEME), em Vitória, com o comprovante de inscrição impresso junto com a documentação comprobatória em envelope grampeado. O período para entrega presencial dos documentos vai do dia 9 de dezembro até o dia 20 de dezembro, das 12h às 17h.
O processo seletivo, conta com uma única etapa, de comprovação e classificação dos títulos. Os selecionados serão chamados conforme as necessidades temporárias do Município de Vitória.
CONFIRA AS VAGAS
- Professor de educação básica III Dinamizador de educação física
Vagas: 01 (uma) + Cadastro de reserva
- Professor de educação básica III Dinamizador de educação artística
Vagas: 01 (uma) + Cadastro de reserva
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene