Vitória abre inscrições para vendedores de food trucks no carnaval

Food trucks irão oferecer variados cardápios para os foliões no Carnaval do Centro. Crédito: Prefeitura de Vitória

Muitas opções de cardápios para os foliões e uma chance a mais de faturar durante o carnaval para os donos de food trucks. A partir desta segunda-feira (10) a Prefeitura de Vitória , através da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação do município (CDV), anunciou que estão abertas as inscrições para seleção de 10 restaurantes sobre rodas que irão trabalhar durante o carnaval do Centro.

Os interessados em participar do processo de seleção devem ficar atentos e seguir nas normas estabelecidas pela lei nº 8.809/2015, que dispõe sobre as regras para comercialização de alimentos em veículos automotores (food truck), e do decreto nº 16.381/2015, que regulamentou a lei nº 8.809/2015. Além disso, é preciso ter mais de 18 anos e estar em dia com as obrigações da legislação brasileira.

As inscrições podem ser feitas na sede da CDV que fica no Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão (Ciac), na Enseada do Suá, em Vitória. Serão selecionados os 10 primeiros inscritos que apresentarem a documentação básica exigida no edital, que irão trabalhar entre os dias 22 e 25 de fevereiro de 2020.

O edital determina ainda que toda estrutura para atendimento ao cliente, tais como mesa, cadeiras e toldos, deverá ser fornecida pelo proprietário do food truck. Além disso, estão proibidas a venda de bebidas em garrafas de vidro e a utilização de botijão de gás na área externa ao food truck.

CONFIRA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

Inscrições: Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV) - Rua Vitório Nunes da Motta, 220, no Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão (CIAC), 7º andar. Documentos:

Cópia simples da carteira de identidade

Cópia simples do CPF

Cópia simples do comprovante de residência atualizado

Atestado de antecedentes criminais, emitido pelo Governo Federal, pelo Governo Estadual ou pela Polícia Civil

Certidão negativa de débitos emitida pela Prefeitura Municipal de Vitória

Documentação do veículo automotor e ou do equipamento rebocado por veículo automotor

Documentação da inspeção, pela Vigilância Sanitária do Município de Vitória, do mobiliário  Food Truck

Apresentação da relação dos produtos a serem comercializados